Rezept Gebratener Lattich mit Sesamdressing

Rezept für gebratenen Lattich mit Sesamdressing
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Beilage für 4 Personen
Zutaten
Lattich
- 4 kleine Lattiche (oder 2–3 grössere)
- 2 EL Olivenöl
- Salz
Sauce
- 1 Knoblauchzehe, grob geschnitten
- 1 kleine Schalotte, grob gehackt
- 2 EL helle Sojasauce
- 2 EL heller Balsamico
- 1 EL Condimento bianco
- 2 TL helle Misopaste
- 1 EL Birnendicksaft (oder Ahornsirup)
- 80 ml neutrales Pflanzenöl
- 2 EL geröstetes Sesamöl
- 3 EL geröstete weisse Sesamsamen
Zubereitung
Sauce
- Knoblauch, Schalotte, Sojasauce, Essig, Miso und Birnendicksaft in einen Mixbecher geben und fein mixen.
- Das Öl langsam in einem dünnen Strahl bei laufendem Mixer einlaufen lassen (ähnlich wie bei einer Mayonnaise).
- Anschliessend Sesamöl und 2 EL Sesamsamen untermischen. Abschmecken.
Lattich
- Die Salatköpfe in Schnitze schneiden, je nach Grösse vierteln oder sechsteln.
- In einer Bratpfanne das Olivenöl erhitzen und den Lattich auf den Schnittflächen und aussen scharf anbraten, bis er gut gebräunte Stellen hat.
- Den Lattich auf einer Platte anrichten und mit der Sauce beträufeln. Mit den restlichen Sesamsamen bestreuen.