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Rezept Gebratener Lattich mit Sesamdressing

Dieses Rezept macht den Lattich zum Star: Mit einem feinen Sesamdressing ist er die perfekte Beilage oder Vorspeise.

Autor: 

04.05.2026, 15:01

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Gegrillte Salatherzen mit Sesam-Dressing auf Teller.
Legende: Esther Kern

Rezept für gebratenen Lattich mit Sesamdressing

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Beilage für 4 Personen

Zutaten

Lattich

  • 4 kleine Lattiche (oder 2–3 grössere)
  • 2 EL Olivenöl
  • Salz

Sauce

  • 1 Knoblauchzehe, grob geschnitten
  • 1 kleine Schalotte, grob gehackt
  • 2 EL helle Sojasauce
  • 2 EL heller Balsamico
  • 1 EL Condimento bianco
  • 2 TL helle Misopaste
  • 1 EL Birnendicksaft (oder Ahornsirup)
  • 80 ml neutrales Pflanzenöl
  • 2 EL geröstetes Sesamöl
  • 3 EL geröstete weisse Sesamsamen

Zubereitung

Sauce

  1. Knoblauch, Schalotte, Sojasauce, Essig, Miso und Birnendicksaft in einen Mixbecher geben und fein mixen.
  2. Das Öl langsam in einem dünnen Strahl bei laufendem Mixer einlaufen lassen (ähnlich wie bei einer Mayonnaise).
  3. Anschliessend Sesamöl und 2 EL Sesamsamen untermischen. Abschmecken.

Lattich

  1. Die Salatköpfe in Schnitze schneiden, je nach Grösse vierteln oder sechsteln.
  2. In einer Bratpfanne das Olivenöl erhitzen und den Lattich auf den Schnittflächen und aussen scharf anbraten, bis er gut gebräunte Stellen hat.
  3. Den Lattich auf einer Platte anrichten und mit der Sauce beträufeln. Mit den restlichen Sesamsamen bestreuen.

A point vom 04.05.2026 16.15 Uhr

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