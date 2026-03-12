Rezept Salat mit Magnolienblüten, Chicorée und Sesam

Magnolienblüten nicht nur im Garten, sondern auch auf dem Teller? Ja, mit diesem frischen Frühlingssalat.

Für dieses Rezept werden Blütenblätter von der Tulpenmagnolie verwendet. Sie sollten sehr frisch sein. Das Rezept stammt von Matthias Brück, Experte für mehrjähriges Gemüse.

Rezept für 4 Personen, Zubereitungszeit 10 Minuten

Zutaten

5-7 frisch gepflückte, geschlossene Magnolienblüten-Knospen

2 Chicorée

1 Knoblauchzehe

2 Esslöffel Sesam

Olivenöl

Magnolienblüten-Essig (alternativ weisser Balsamico-Essig)

frisch gemahlenen Pfeffer

Salz

Zubereitung

Die Blütenblätter einzeln abtrennen von der Blüte. Mit dem Chicoreé in Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Die Knoblauchzehe würfeln. Mit Sesam in einer Bratpfanne ohne Öl kurz anrösten. Danach über den Salat streuen. Mit Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.

Hinweis: Die Blütenblätter werden an den Schnittstellen schnell braun. Sie sollten darum nach dem Schneiden rasch mit dem Dressing gemischt werden.

