Rezept Salat mit Magnolienblüten, Chicorée und Sesam

Für dieses Rezept werden Blütenblätter von der Tulpenmagnolie verwendet. Sie sollten sehr frisch sein. Das Rezept stammt von Matthias Brück, Experte für mehrjähriges Gemüse.
Rezept für 4 Personen, Zubereitungszeit 10 Minuten
Zutaten
- 5-7 frisch gepflückte, geschlossene Magnolienblüten-Knospen
- 2 Chicorée
- 1 Knoblauchzehe
- 2 Esslöffel Sesam
- Olivenöl
- Magnolienblüten-Essig (alternativ weisser Balsamico-Essig)
- frisch gemahlenen Pfeffer
- Salz
Zubereitung
- Die Blütenblätter einzeln abtrennen von der Blüte. Mit dem Chicoreé in Streifen schneiden und in eine Schüssel geben.
- Die Knoblauchzehe würfeln. Mit Sesam in einer Bratpfanne ohne Öl kurz anrösten. Danach über den Salat streuen.
- Mit Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.
Hinweis: Die Blütenblätter werden an den Schnittstellen schnell braun. Sie sollten darum nach dem Schneiden rasch mit dem Dressing gemischt werden.