Rezept - Spitzkohl mit Miso-Limetten-Butter Ein winterliches Gericht mit einer besonderen Note. Autor: Anja Steiner

Spitzkohl mit Miso-Limetten-Butter Beilage für 4 Personen. Zutaten 2 kleine Spitzkohl à je ca. 200 g

3 EL Rapsöl

80 g Butter, weich

25 g helle Misopaste

1 Limette

Fleur de Sel Zubereitung Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Spitzkohl längs halbieren. Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Spitzkohl auf der Schnittfläche goldbraun anbraten. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. In der Ofenmitte ca. 30 Minuten backen. Butter und Misopaste verrühren. Limettenschale fein dazu reiben, Saft auspressen und beigeben. Mit Salz würzen und gut verrühren. Miso-Butter in der Pfanne schmelzen. Gebackener Spitzkohl in der Butter nochmals rundum bei kleiner Hitze anbraten. Dabei die Butter mit einem Löffel immer wieder über den Spitzkohl giessen. Mit Fleur de Sel bestreuen und servieren. Rezept als PDF zum Herunterladen Spitzkohl mit Miso-Limetten-Butter Spitzkohl mit Miso-Limetten-Butter

Radio SRF 1, 10.12.2025, 15.15 Uhr