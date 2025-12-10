Spitzkohl mit Miso-Limetten-Butter
Beilage für 4 Personen.
Zutaten
- 2 kleine Spitzkohl à je ca. 200 g
- 3 EL Rapsöl
- 80 g Butter, weich
- 25 g helle Misopaste
- 1 Limette
- Fleur de Sel
Zubereitung
- Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Spitzkohl längs halbieren. Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Spitzkohl auf der Schnittfläche goldbraun anbraten. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. In der Ofenmitte ca. 30 Minuten backen.
- Butter und Misopaste verrühren. Limettenschale fein dazu reiben, Saft auspressen und beigeben. Mit Salz würzen und gut verrühren. Miso-Butter in der Pfanne schmelzen. Gebackener Spitzkohl in der Butter nochmals rundum bei kleiner Hitze anbraten. Dabei die Butter mit einem Löffel immer wieder über den Spitzkohl giessen. Mit Fleur de Sel bestreuen und servieren.