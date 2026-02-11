Rezept Gerstensuppe mit Amplis

Rezept für Gerstensuppe mit Amplis
Zutaten Gerstensuppe
- 40 g weisse oder braune getrocknete Bohnen, über Nacht in kaltes Wasser eingelegt
- 100 g Gerste
- 2 Rüebli, in kleine Würfel geschnitten von ¾ cm Kantenlänge
- 2 Kartoffeln, in kleine Würfel geschnitten von ¾ cm Kantenlänge
- 1 dicker Lauch, fein geschnitten
- 1 Knollensellerie, in kleine Würfel geschnitten von ¾ cm Kantenlänge
- 2 Sellerieblätter ▪ 200 g Speck aus dem Salz (alternativ: geräucherter Speck)
- 400 g geräuchertes Rindfleisch (alternativ: Bündnerfleisch oder Rohschinken)
- einige Markbeine und Schweinsfüsschen
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
Zutaten Amplis
- 2 Tassen Weissmehl
- 1 Tasse feines Maismehl
- 30 g frische Butter
- 1 Handvoll kleine Weinbeeren
- 1 Prise Salz
Zubereitung
- Zwei Liter Wasser in einen grossen Topf geben und die Bohnen, die Gerste, das gewaschene und fein geschnittene Gemüse und die Knochen beigeben und zum Kochen bringen.
- Das Fleisch dazugeben und auf kleinem Feuer 2 bis 3 Stunden kochen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken. (Achtung: Sparsam salzen, das Fleisch ist bereits gesalzen.)
- Das Maismehl mit einer Tasse Suppe (ohne Gemüse) abbrühen.
- Das Mehl, die Butter, die Weinbeeren und eine Prise Salz dazugeben und alles zusammen zu einem Teig zusammenfügen.
- Aus dem Teig handgrosse, ovale Knödel formen und diese 1 Stunde lang in der Gerstensuppe kochen.
- Die fertig gekochten Amplis in feine Scheiben schneiden und zusammen mit der Suppe oder als Beilage zum Fleisch aus der Gerstensuppe servieren.