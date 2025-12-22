Inhalt

Rezept - Gerstotto mit Kürbis und Yuzu Dieses Gerstotto (eine Art Risotto, aber mit Gerste) überrascht mit japanischem Touch. Umami-Geschmack trifft auf aromatische Yuzu und Kürbis. Autor: SRF

Rezept für Gerstotto mit Kürbis und Yuzu Zutaten (für 4 Personen) 600 g Butternuss-Kürbis in 2 cm grosse Würfel geschnitten

100 g Butternuss-Kürbis, gehackt

2 Yuzu

2 EL Sojasauce

2 EL Sesamöl

2 EL Reiswein

2 TL Togarashi (japanisches Gewürz)

2 EL flüssiger Honig

1 Knoblauchzehe, gequetscht

4 EL Olivenöl

2-3 Schalotten, fein gehackt

300 g Gerste

1 dl Weisswein

ca. 1 l Gemüsebouillon

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Bund glattblättriger Peterli, gehackt Tipp: Anstelle von frischer Yuzu kann man auch Yuzu-Saft verwenden. Yuzu, Yuzu-Saft und Togarashi gibt es im gutsortierten Grossverteiler oder im japanischen Spezialitätengeschäft. Zubereitung Ca. 1 ½ EL Yuzusaft, Sojasauce, Sesamöl, Reiswein, Togarashi, Honig und die gequetschte Knoblauchzehe in eine grössere Schüssel geben und zu einer Marinade verrühren. Die Kürbiswürfel dazugeben. Gut mischen und mindestens eine halbe Stunde ziehen lassen. Die Kürbiswürfel aus der Marinade heben. Die Knoblauchzehe entfernen. Die Marinade für später zur Seite stellen. 2 EL Olivenöl in eine Bratpfanne geben und die Kürbiswürfel darin anbraten, bis sie weich sind. Sie sollen dabei etwas Farbe annehmen. 2 EL Olivenöl in eine Pfanne geben und die gehackte Schalotte zusammen mit dem kleingehackten Kürbis auf kleinem Feuer anschwitzen. Die Gerste dazugeben und kurz etwas anrösten. Mit Weisswein ablöschen und diesen unter Rühren ganz einkochen lassen. Die Marinade und etwas Gemüsebouillon zugeben und unter Rühren einkochen. Dann erneut etwas Gemüsebouillon zugeben und unter stetigem Rühren einkochen. So weiterfahren, bis die Gerste gar ist, beziehungsweise bis der Gerstotto eine sämige Konsistenz hat. Einen Drittel der angebratenen Kürbiswürfel unter den Gerstotto ziehen und das Gericht mit Pfeffer und wenn nötig mit etwas Salz abschmecken. Den Gerstotto auf vorgewärmten Tellern anrichten und die restlichen Kürbiswürfel darauf verteilen. Den gehackten Peterli, etwas Yuzu-Saft und etwas abgeriebene Yuzu-Schale (alternativ: Zitronenschale) darübergeben und den Gerstotto in Begleitung von Winter-Spinat servieren. Gerstotto mit Kürbis und Yuzu Rezept als PDF herunterladen Gerstotto mit Kürbis und Yuzu

Aus A point 16.12.2021 11:40 Uhr