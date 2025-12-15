Rezept Choschtsuppe mit Gemüse und Lauchöl

SRF 1- Foodexpertin Esther Kern kocht ihre Choschtsuppe ganz ohne tierische Zutaten. Und damit die Suppe trotz der fehlenden Gelatine aus «Füessli» und «Schwänzli» dennoch bindet, gibt sie etwas Paniermehl in die Suppe. Eine mitgekochte Sbrinz- oder Parmesanrinde verleiht zusätzliches Aroma.

Rezept für Choschtsuppe mit Gemüse und Lauchöl

Zutaten

50 g Borlotti Bohnen

2 EL Rollgerste

1 Rinde von Hartkäse (Sbrinz, Parmesan)

Salz

1 kleiner Lauch

1 Karotte

½ Sellerieknolle

2 EL Paniermehl (reines Brot, keine Industrie-Mischungen)

Bouillonpaste

Öl

Zubereitung

Borlotti-Bohnen über Nacht einweichen. Dann abseihen. Zusammen mit 2 EL Rollgerste mit 1,2 Liter Wasser kochen, rund 45 Minuten, bis sie knapp gar sind. Das Wasser nur ganz wenig salzen. Die Käserinde mitkochen und nach 45 Minuten entfernen. Lauch und Karotten rüsten und in mundgrosse Stücke schneiden. Sellerie schälen und in Würfel schneiden. Dann zu Bohnen und Rollgerste geben. 2 EL Paniermehl ebenfalls dazugeben. Nun gut salzen, beziehungsweise nach Belieben Bouillonpaste dazugeben. Die Suppe köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Für das Lauchöl den dunkelgrünen Teil vom Lauch in grobe Stücke schneiden und 90 Sekunden blanchieren. Dann abseihen und mit kaltem Wasser abschrecken. Gut trocknen. Dann mit Öl mixen, dieses etwas ziehen lassen und dann abseihen. Die Suppe mit Lauch-Öl servieren.

Tipp: Beim Gemüse kann nach Belieben variiert werden, gut passen Bodenkohlrabi oder auch Kartoffeln, falls man es gern noch etwas deftiger hat.

Hinweis: Die Original-Choschtsuppe wird mit Fleisch zubereitet. Entweder mit Speck oder auch mit Schweine-Füsschen, -Schwänzchen, -Ohren. Falls man Fleisch mitkocht, dieses ganz am Anfang dazugeben und mit Bohnen und Rollgerste so lange kochen, bis es gar ist. Danach das Gemüse zugeben und kochen. Die Käserinde und das Paniermehl kann man in der Fleischvariante weglassen. Je nach Salzgrad des Fleischs braucht es wenig bis kein Salz in der Suppe.