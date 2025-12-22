Rezept Bruschette mit Zitronatzitrone und getrockneten Tomaten

Rezept für Bruschette mit Zitronatzitrone und getrockneten Tomaten
Zutaten (für 4 Personen)
- 1 Zitronatzitrone (Zedrate)
- getrocknete, in Olivenöl eigelegte Tomaten, gut abgetropft, halbiert oder geviertelt
- in Salz eingelegte Kapern, gut gewässert
- Oliven
- glattblättriger Peterli, gehackt
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- Olivenöl
- 1 Parisette, in nicht zu dünne Scheiben geschnitten
- 1 Knoblauchzehe, geschält und halbiert
Zubereitung
- Die Zitronatzitrone waschen und mit einem Gemüsehobel oder einer Mandoline in hauchdünne Scheiben schneiden. Diese zusammen mit den Tomaten, den Kapern und den Oliven in eine Schüssel geben. Etwas Olivenöl, Salz und grobgemahlenen schwarzen Pfeffer zugeben und sorgfältig von Hand mischen. Mit Klarsichtfolie abdecken und ziehen lassen.
- Das Parisette schräg in nicht allzu dünne Scheiben schneiden. Die Brotscheiben in der Grillpfanne (so gibt es schöne Streifen!) oder im Toaster beidseitig rösten. Mit der halbierten Knoblauchzehe die gerösteten Brotscheiben auf der einen Seite leicht einreiben.
- Den gehackten Peterli unter den marinierten Zitronatzitronen-Salat ziehen und diesen auf den gerösteten Brotscheiben anrichten (auf der mit Knoblauch eingeriebenen Seite). Mit wenig Olivenöl beträufeln. Je zwei Bruschette auf einem Teller anrichten und servieren.