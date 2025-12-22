 Zum Inhalt springen

Rezept Bruschette mit Zitronatzitrone und getrockneten Tomaten

Knusprige Bruschette mit fein gehobelter Zitronatzitrone, getrockneten Tomaten, Kapern und Oliven. Mit diesem Rezept holen Sie sich die Sonne auf den Teller.

22.12.2025, 11:44

Rezept für Bruschette mit Zitronatzitrone und getrockneten Tomaten

Zutaten (für 4 Personen)

  • 1 Zitronatzitrone (Zedrate)
  • getrocknete, in Olivenöl eigelegte Tomaten, gut abgetropft, halbiert oder geviertelt
  • in Salz eingelegte Kapern, gut gewässert
  • Oliven
  • glattblättriger Peterli, gehackt
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • Olivenöl
  • 1 Parisette, in nicht zu dünne Scheiben geschnitten
  • 1 Knoblauchzehe, geschält und halbiert

Zubereitung

  1. Die Zitronatzitrone waschen und mit einem Gemüsehobel oder einer Mandoline in hauchdünne Scheiben schneiden. Diese zusammen mit den Tomaten, den Kapern und den Oliven in eine Schüssel geben. Etwas Olivenöl, Salz und grobgemahlenen schwarzen Pfeffer zugeben und sorgfältig von Hand mischen. Mit Klarsichtfolie abdecken und ziehen lassen.
  2. Das Parisette schräg in nicht allzu dünne Scheiben schneiden. Die Brotscheiben in der Grillpfanne (so gibt es schöne Streifen!) oder im Toaster beidseitig rösten. Mit der halbierten Knoblauchzehe die gerösteten Brotscheiben auf der einen Seite leicht einreiben.
  3. Den gehackten Peterli unter den marinierten Zitronatzitronen-Salat ziehen und diesen auf den gerösteten Brotscheiben anrichten (auf der mit Knoblauch eingeriebenen Seite). Mit wenig Olivenöl beträufeln. Je zwei Bruschette auf einem Teller anrichten und servieren.

Bruschette mit Zitronatzitrone und getrockneten Tomaten

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 15.12.2021 11:40 Uhr

