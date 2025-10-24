 Zum Inhalt springen

Rezept Älplermagronen mit Kürbis

Statt klassisch für einmal herbstlich. Älplermagronen mit Kürbis und angereichert mit einem mit Speck-Lauch-Topping.

24.10.2025, 09:51

Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Zutaten

  • 500 g Kürbis, z.B. Knirps, gerüstet
  • 1 Lauch, gerüstet
  • 1 grosse Knoblauchzehe
  • 140 g Specktranchen
  • Pfeffer
  • 140 g Gruyère
  • 300 g Älplermagronen
  • Salz
  • 2,5 dl Halbrahm

 Zubereitung

  1. Kürbis in ca. 1 cm grosse Würfel schneiden.
  2. Lauch in Ringe schneiden.
  3. Knoblauch pressen.
  4. Speck in feine Würfelchen schneiden und in einer Bratpfanne ohne Öl anbraten.
  5. Lauch beigeben und mitbraten, bis er glasig und der Speck knusprig ist.
  6. Knoblauch beigeben, kurz mitbraten und die Pfanne vom Herd ziehen.
  7. Mit Pfeffer würzen.
  8. Gruyère an einer Bircherraffel reiben.
  9. Älplermagronen in siedendem Salzwasser 5 Minuten kochen
  10. Kürbiswürfel beigeben und alles ca. 4 Minuten knapp weichkochen.
  11. Wasser abgiessen, dabei ca. 1 dl Kochwasser auffangen.
  12. Magronen, Kürbis und Kochwasser zurück in die Pfanne geben.
  13. Halbrahm und Käse beigeben.
  14. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  15. Zugedeckt ca. 5 Minuten ziehen lassen.
  16. Älplermagronen mit Speck-Lauch-Topping anrichten.

Beilagen-Tipp: Dazu passt Apfel- oder Birnenmus.

Älplermagronen mit Kürbis

Rezept als PDF zum Herunterladen

