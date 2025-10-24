Rezept Älplermagronen mit Kürbis
Hauptgericht für 4 Personen, Zubereitungszeit ca. 35 Minuten
Zutaten
- 500 g Kürbis, z.B. Knirps, gerüstet
- 1 Lauch, gerüstet
- 1 grosse Knoblauchzehe
- 140 g Specktranchen
- Pfeffer
- 140 g Gruyère
- 300 g Älplermagronen
- Salz
- 2,5 dl Halbrahm
Zubereitung
- Kürbis in ca. 1 cm grosse Würfel schneiden.
- Lauch in Ringe schneiden.
- Knoblauch pressen.
- Speck in feine Würfelchen schneiden und in einer Bratpfanne ohne Öl anbraten.
- Lauch beigeben und mitbraten, bis er glasig und der Speck knusprig ist.
- Knoblauch beigeben, kurz mitbraten und die Pfanne vom Herd ziehen.
- Mit Pfeffer würzen.
- Gruyère an einer Bircherraffel reiben.
- Älplermagronen in siedendem Salzwasser 5 Minuten kochen
- Kürbiswürfel beigeben und alles ca. 4 Minuten knapp weichkochen.
- Wasser abgiessen, dabei ca. 1 dl Kochwasser auffangen.
- Magronen, Kürbis und Kochwasser zurück in die Pfanne geben.
- Halbrahm und Käse beigeben.
- Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Zugedeckt ca. 5 Minuten ziehen lassen.
- Älplermagronen mit Speck-Lauch-Topping anrichten.
Beilagen-Tipp: Dazu passt Apfel- oder Birnenmus.