Rezept Grüne Kartoffelsuppe

Rezept für Grüne Kartoffelsuppe
Zutaten (für 4 Personen)
- 50 g Bratbutter
- 2 Zwiebeln, fein gehackt
- 1 Knoblauchzehe, in Scheibchen geschnitten
- 1 Stange Lauch, nur grüner Teil klein geschnitten
- 1 Bund Schnittlauch, fein geschnitten
- 400 g mehligkochende Kartoffeln, geschält und in Würfel geschnitten
- 200 g frischer Spinat (oder 80 g gut ausgedrückter tiefgekühlter Spinat)
- 1 dl Rahm
- Salz, frisch gemahlener Pfeffer
- Muskatnuss
Zubereitung
- Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Schnittlauch und Kartoffeln in Butter andünsten, salzen und pfeffern.
- Mit 2 Litern Wasser ablöschen und aufkochen.
- Den grobgehackten Spinat beigeben. Das Ganze kochen, bis die Kartoffeln weich sind.
- Die Hälfte der Suppe ausschöpfen.
- Die im Topf verbliebene Hälfte mit dem Stabmixer mixen und alles zurück in den Topf geben.
- Den Rahm dazugeben und die Suppe nochmals aufkochen.
- Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.