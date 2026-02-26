 Zum Inhalt springen

Rezept Grüne Kartoffelsuppe

Eine Kartoffelsuppe kann auch grün sein. Spinat und Schnittlauch sorgen für Farbe und geben dem Gericht eine frische Note.

26.02.2026, 15:56

Rezept für Grüne Kartoffelsuppe

Zutaten (für 4 Personen)

  • 50 g Bratbutter
  • 2 Zwiebeln, fein gehackt
  • 1 Knoblauchzehe, in Scheibchen geschnitten
  • 1 Stange Lauch, nur grüner Teil klein geschnitten
  • 1 Bund Schnittlauch, fein geschnitten
  • 400 g mehligkochende Kartoffeln, geschält und in Würfel geschnitten
  • 200 g frischer Spinat (oder 80 g gut ausgedrückter tiefgekühlter Spinat)
  • 1 dl Rahm
  • Salz, frisch gemahlener Pfeffer
  • Muskatnuss

Zubereitung

  1. Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Schnittlauch und Kartoffeln in Butter andünsten, salzen und pfeffern.
  2. Mit 2 Litern Wasser ablöschen und aufkochen.
  3. Den grobgehackten Spinat beigeben. Das Ganze kochen, bis die Kartoffeln weich sind.
  4. Die Hälfte der Suppe ausschöpfen.
  5. Die im Topf verbliebene Hälfte mit dem Stabmixer mixen und alles zurück in den Topf geben.
  6. Den Rahm dazugeben und die Suppe nochmals aufkochen.
  7. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Radio SRF 1, «A point» vom 23.02.2023

