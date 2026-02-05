Rezept Linsensuppe mit Kurkuma und frischem Ingwer

Rezept für Linsensuppe mit Kurkuma und frischem Ingwer
Zutaten (für 4 Personen)
- 40 g Bratbutter
- 4 Schalotten, fein gehackt
- 1 TL Kurkuma
- 1 TL Paprika
- 1 Lorbeerblatt
- ½ KL Chili-Flocken
- 500 g gelbe Linsen
- 1 knapper EL Zucker
- 30 g frischer Ingwer, fein gerieben
- Saft einer halben Zitrone
- 1 Brieflein Safran
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Schalotten in der Butter auf kleiner Hitze anschwitzen. Kurkuma, Paprika, das Lorbeerblatt und die Chili-Flocken dazugeben und kurz mitdünsten.
- Die Linsen dazugeben, mischen und ebenfalls kurz mitdünsten.
- Das Ganze mit 2 l Wasser aufgiessen. Die Suppe kurz aufkochen und dann auf kleiner Hitze köcheln lassen, bis die Linsen ganz weich sind.
- Die Suppe vom Herd nehmen und Zucker, Ingwer, den Zitronensaft und den Safran dazugeben.
- Das Lorbeerblatt entfernen und die Suppe mit dem Stabmixer pürieren. Bei Bedarf noch etwas Wasser dazu giessen und die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Quelle: Suppenkochbuch von Tine Giacobbo und Katharina Sinniger, Echtzeit Verlag