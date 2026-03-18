Rezept für Chia-Pudding mit Früchten
Zutaten:
- 20 g Chiasamen
- 60 g Jogurt (konventionell oder vegan)
- 60 g Milch (Kuhmilch oder Pflanzenmilch)
- Vanillemark (nach Belieben)
- Honig (nach Belieben)
- Zum Servieren: Früchte
Zubereitung
- Die Chiasamen mit restlichen Zutaten mischen, in ein Glas abfüllen und zugedeckt über Nacht ziehen lassen.
- Die Früchte aufschneiden und auf dem Pudding servieren.
Tipp
Man kann beim Chia-Pudding auch variieren. Beispielsweise pürierte Früchte dazugeben oder auch Schokoladenpulver.