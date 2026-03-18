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Rezept Chia-Pudding mit Früchten

Autor: 

18.03.2026, 09:17

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Rezept für Chia-Pudding mit Früchten

Zutaten:

  • 20 g Chiasamen
  • 60 g Jogurt (konventionell oder vegan)
  • 60 g Milch (Kuhmilch oder Pflanzenmilch)
  • Vanillemark (nach Belieben)
  • Honig (nach Belieben)
  • Zum Servieren: Früchte

 Zubereitung

  1. Die Chiasamen mit restlichen Zutaten mischen, in ein Glas abfüllen und zugedeckt über Nacht ziehen lassen.
  2. Die Früchte aufschneiden und auf dem Pudding servieren.

Tipp

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Man kann beim Chia-Pudding auch variieren. Beispielsweise pürierte Früchte dazugeben oder auch Schokoladenpulver.

Chia-Pudding mit Früchten

Radio SRF 1, «A Point», 9.20 Uhr, 18.3.2026

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