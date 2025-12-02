Kartoffel-Tortilla mit Gemüse

Zubereitungszeit: 40 Minuten

Zutaten (für 2 Personen)

300 g Kartoffeln, gekocht

200 g Gemüse (was vorhanden ist im Kühlschrank)

1 grosse Zwiebel

3 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

4 Eier

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. Das Gemüse in Streifen oder Scheiben schneiden. Die Zwiebel in Streifen schneiden und in etwas Olivenöl andünsten. Die Kartoffeln und das Gemüse zugeben und leicht anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Eier mit etwas Salz verquirlen und über die Kartoffel-Gemüse-Mischung in der Pfanne geben (die Tortilla sollte rund 4 cm dick werden). Bei tiefer Temperatur langsam stocken lassen. Wenn die Tortilla gestockt ist, mithilfe eines Tellers umdrehen und fertig garen.

Tipp

Klassischerweise werden Tortillas mit rohen Kartoffeln zubereitet, man gart sie dafür mit recht viel Öl in der Bratpfanne. Diese hier ist die etwas einfachere Variante mit vorgekochten Kartoffeln. Es braucht dann etwas weniger Öl. Falls man die Tortilla für mehr Personen zubereiten möchte, so kann man die Masse verdoppeln – idealerweise nutzt man aber zwei Bratpfannen nebeneinander.

Kartoffel-Tortilla mit Gemüse

Rezept zum Herunterladen