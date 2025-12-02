 Zum Inhalt springen

Rezept Kartoffel-Tortilla mit Gemüse

02.12.2025, 14:05

Kartoffel-Tortilla mit Gemüse

 Zubereitungszeit: 40 Minuten

 Zutaten (für 2 Personen)

  • 300 g Kartoffeln, gekocht
  • 200 g Gemüse (was vorhanden ist im Kühlschrank)
  • 1 grosse Zwiebel
  • 3 EL Olivenöl
  • Salz
  • Pfeffer
  • 4 Eier

Zubereitung

  1. Die Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden.
  2. Das Gemüse in Streifen oder Scheiben schneiden.
  3. Die Zwiebel in Streifen schneiden und in etwas Olivenöl andünsten.
  4. Die Kartoffeln und das Gemüse zugeben und leicht anbraten.
  5. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  6. Die Eier mit etwas Salz verquirlen und über die Kartoffel-Gemüse-Mischung in der Pfanne geben (die Tortilla sollte rund 4 cm dick werden).
  7. Bei tiefer Temperatur langsam stocken lassen.
  8. Wenn die Tortilla gestockt ist, mithilfe eines Tellers umdrehen und fertig garen.

Tipp

Klassischerweise werden Tortillas mit rohen Kartoffeln zubereitet, man gart sie dafür mit recht viel Öl in der Bratpfanne. Diese hier ist die etwas einfachere Variante mit vorgekochten Kartoffeln. Es braucht dann etwas weniger Öl. Falls man die Tortilla für mehr Personen zubereiten möchte, so kann man die Masse verdoppeln – idealerweise nutzt man aber zwei Bratpfannen nebeneinander.

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1, 02.12.2025, 15:15 Uhr ; 

