Rezept Bittersüsser Wintersalat mit Orangen und Datteln

Rezept für Wintersalat mit Orangen und Datteln
Zutaten (für 4 Personen)
Salat
- 250 g bis 300 g verschiedene Wintersalate (Cicorino rosso, Radicchio verde, Nüssler, Zuckerhut, Federkohl)
- 8 Datteln
- 2 helle Bio-Orangen
- 4 EL geröstete Pinien
- 80 g Alp-Sbrinz
Sauce
- Olivenöl
- Zitronensaft
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Salate waschen und je nach Salat in mundgerechte Stücke reissen oder zupfen oder in feine Streifen schneiden.
- Die Orangen schälen und filetieren. Die Datteln längs vierteln. Den Alp-Sbrinz fein hobeln und die Pinienkerne in einer beschichteten Bratpfanne ohne Zugabe von Fett leicht anrösten.
- Den Salat zusammen mit den Orangen-Filets und den Datteln auf vier Tellern schön anrichten.
- Vor dem Servieren die Pinienkerne und den gehobelten Sbrinz darüber streuen und den Salat mit der Sauce beträufeln