Rezept Bittersüsser Wintersalat mit Orangen und Datteln

Machen Sie sich wieder mal einen richtig feinen, gesunden Wintersalat. Zum Beispiel mit Radicchio verde und Cicorino rosso oder Nüssler. Und kombinieren Sie diesen dann mit süsser Orange, Datteln und fein gehobeltem Sbrinz .

26.01.2026, 15:55

Zutaten (für 4 Personen)

Salat

  • 250 g bis 300 g verschiedene Wintersalate (Cicorino rosso, Radicchio verde, Nüssler, Zuckerhut, Federkohl)
  • 8 Datteln
  • 2 helle Bio-Orangen
  • 4 EL geröstete Pinien
  • 80 g Alp-Sbrinz

Sauce

  • Olivenöl
  • Zitronensaft
  • Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Die Salate waschen und je nach Salat in mundgerechte Stücke reissen oder zupfen oder in feine Streifen schneiden.
  2. Die Orangen schälen und filetieren. Die Datteln längs vierteln. Den Alp-Sbrinz fein hobeln und die Pinienkerne in einer beschichteten Bratpfanne ohne Zugabe von Fett leicht anrösten.
  3. Den Salat zusammen mit den Orangen-Filets und den Datteln auf vier Tellern schön anrichten.
  4. Vor dem Servieren die Pinienkerne und den gehobelten Sbrinz darüber streuen und den Salat mit der Sauce beträufeln

Aus A point vom 06.01.2017 11:40 Uhr

