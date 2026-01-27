 Zum Inhalt springen

Rezept Weisskabissalat mit Kümmel, Orange und Apfel

Weisskabis ist gesund. Wir machen daraus einen idealen Wintersalat. Zusammen mit filetierten Orangen und Apfelschnitzen ist der Kabissalat nämlich eine richtige Vitamin-Bombe.

27.01.2026, 15:18

Rezept für Weisskabissalat mit Kümmel, Orange und Apfel

Zutaten (für 4 Personen)

  • 600 Gramm Weisskabis
  • Kümmel
  • 1 Orange, filetiert
  • 1 Apfel, entkernt und in kleine Stücke geschnitten
  • Zitronenolivenöl oder normales Olivenöl
  • Apfelessig
  • Senf
  • Salz
  • Pfeffer aus der Mühle
  • Geröstete Salatkerne für die Garnitur

Zubereitung

  1. Den Weisskabis in ganz feine Streifen hobeln oder schneiden.
  2. Nach Belieben Kümmel über die Weisskabisstreifen streuen.
  3. 1 bis 2 Esslöffel Senf, Salz und Pfeffer in eine Schüssel geben.
  4. 9 Esslöffel Zitronenolivenöl oder Olivenöl und 4 Esslöffel Apfelessig dazugeben und mit dem Schwingbesen zu deinem Dressing vermischen.
  5. Das Dressing über den Weisskabis geben und gut untereinander mischen. Den Weisskabissalat im Kühlschrank geben und ruhen lassen. Je länger er zieht, desto besser wird er.
  6. Kurz vor dem Servieren die Orangenfilets und die Apfelstücke mit dem Salat vermischen.
  7. Salat mit gerösteten Salatkernen garnieren und servieren.

Weisskabissalat mit Kümmel, Orange und Apfel

Aus A point vom 28.01.2021 11:40 Uhr

