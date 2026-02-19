Rezept Labneh selber machen

Einfacher kommen Sie nie und nimmer zu feinem Frischkäse: Um den nordafrikanischen Frischkäse Labneh selber herzustellen, brauchen Sie nur gerade ein Natur-Joghurt und ein klein wenig Salz.

Rezept für selbstgemachtes Labneh

Zutaten

500 g Bio-Vollmilch-Joghurt (alternativ: griechisches Joghurt , Joghurt aus Geissenoder Schafmilch)

½ TL Salz

Zubereitung

Ein grösseres, feines Sieb in eine Schüssel stellen. Das Sieb mit einer Gaze (Windel, Mulltuch) auslegen. Das Jogurt ins Sieb geben und das Tuch über dem Joghurt zusammenfalten, bzw. die Ecken des Tuchs locker zu einem Bündel verknoten. Die Schüssel mit Sieb und Joghurt zum Entwässern des Joghurts für 24 bis 36 Stunden in den Kühlschrank stellen. Allenfalls zwischendurch mal die Flüssigkeit abgiessen. Das Sieb mit dem Joghurt darf nicht im Wasser stehen. Nach 24 bis 36 Stunden das Labneh aus der Windel nehmen und auf einen Teller legen. Nach Belieben mit etwas Olivenöl beträufeln, mit frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer und frischem Oregano würzen. Gut passen auch Chili-Flocken, Zataar (Gewürz aus der arabischen und nordafrikanischen Küche) oder Schnittlauch.

Tipp

Labneh ist sehr vielseitig verwendbar: Servieren Sie es mit frischem Sauerteigbrot zu einem Gurken – oder Tomatensalat (im Sommer, wenn Gurken und Tomaten Saison heben) oder geben Sie es als Brotaufstrich in Ihr Sandwich. Labneh passt aber auch als Beilage zu grilliertem, gebratenem oder gedünstetem Gemüse.

Rezept als PDF herunterladen