 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Ghee selber machen

Haben Sie Ghee schon mal gegessen? Ghee ist reines Butterfett, welches von Wasser, Milcheiweiss und Milchzucker getrennt wurde. In unseren Breitengraden auch als Butterschmalz oder geklärte Butter bekannt, ist Ghee eine gute Alternative für herkömmliche Butter.

11.03.2026, 11:38

Teilen

Rezept für Ghee selber machen

Zutaten

  • 500 Gramm Biobutter

Zubereitung

  1. Die Biobutter auf niedriger Hitze in einer Pfanne ca. 35 Minuten erhitzen und gut darauf achten, dass die Butter nicht bräunt. Während des Köchelns entsteht auf der Oberfläche einen Schaum aus geronnenen Milcheiweissen.
  2. Diesen Schaum mit einem grossen Löffel abschöpfen. Diesen Vorgang immer wieder wiederholen, bis kein Schaum mehr entsteht.
  3. Ist die Masse goldgelb, klar und schon fast durchsichtig, Hitze sofort abstellen.
  4. Die Gheemasse durch ein feines Teesieb oder durch einen Kaffeefilter in zwei kleine Konfitürengläser füllen.
  5. Die Gläser gut verschliessen und auskühlen lassen.

Tipp

Box aufklappen Box zuklappen

Für Milchallergiker oder Menschen mit einer Laktose-Intoleranz, welche aber auf den feinen Buttergeschmack nicht verzichten möchten, ist Ghee der ideale Ersatz.

Rezept zum Herunterladen

Ghee selber machen

A point vom 25.08.2021 11:40 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)