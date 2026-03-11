Rezept Ghee selber machen

Rezept für Ghee selber machen
Zutaten
- 500 Gramm Biobutter
Zubereitung
- Die Biobutter auf niedriger Hitze in einer Pfanne ca. 35 Minuten erhitzen und gut darauf achten, dass die Butter nicht bräunt. Während des Köchelns entsteht auf der Oberfläche einen Schaum aus geronnenen Milcheiweissen.
- Diesen Schaum mit einem grossen Löffel abschöpfen. Diesen Vorgang immer wieder wiederholen, bis kein Schaum mehr entsteht.
- Ist die Masse goldgelb, klar und schon fast durchsichtig, Hitze sofort abstellen.
- Die Gheemasse durch ein feines Teesieb oder durch einen Kaffeefilter in zwei kleine Konfitürengläser füllen.
- Die Gläser gut verschliessen und auskühlen lassen.
Tipp
Für Milchallergiker oder Menschen mit einer Laktose-Intoleranz, welche aber auf den feinen Buttergeschmack nicht verzichten möchten, ist Ghee der ideale Ersatz.