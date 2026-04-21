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Rezept Lasagne mit Frühlingsgemüse und Ricotta

Nehmen Sie einen hübschen Korb zur Hand und flanieren Sie damit über den Wochenmarkt. Und kaufen Sie an Frühlingsgemüse, was ihr Herz begehrt. Wir zeigen Ihnen, wie daraus eine Frühlings-Lasagne wird.

21.04.2026, 09:35

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Rezept für Lasagne mit Frühlingsgemüse und Ricotta

Zutaten (für 4 Personen)

  • 250 g Frischteigwaren-Blätter (nach Anleitung auf der Packung im Salzwasser vorgekocht)
  • 200 g Champignons
  • 1 Bund Frühlingszwiebeln
  • 250 g Spinat
  • 2 Rüebli
  • 1 grosse Handvoll Erbsli oder Kefen
  • 200 g Ricotta
  • 0.5 dl Milch
  • 50 g frisch geriebenen Sbrinz
  • 1.5 dl Rahm
  • wenig Butter
  • wenig Olivenöl
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

  1. Die Champignons in Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln je nach Grösse halbieren oder vierteln. Das Grün der Zwiebeln in etwa 4 cm lange Stücke schneiden. Champignons und Frühlingszwiebeln in wenig Olivenöl anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  2. Wenig Olivenöl in eine Pfanne geben, den Spinat zugeben, salzen und kurz in der Pfanne zusammenfallen lassen.
  3. Die Rüebli schälen und in feine Streifen schneiden. Kurz im Salzwasser garen. Die Erbsli im Salzwasser kurz garen.
  4. Die Milch zum Ricotta geben und gut mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  5. Die Form ausbuttern und den Boden der Form mit Teigwaren-Blättern auslegen. Mit Gemüse belegen (die Gemüse gemischt oder ein Gemüse pro Schicht) und Ricotta draufgeben. Mit frisch geriebenem Sbrinz bestreuen.
  6. Mit einer zweiten Schicht Teigwaren-Blättern belegen und dann – wie gehabt – wieder Gemüse und Ricotta draufgeben. So weiterfahren bis das Gemüse, der Ricotta und die Teigwaren-Blätter aufgebraucht sind.
  7. Mit einer Schicht Teigwaren-Blättern abschliessen und die Lasagne mit Rahm übergiessen. Mit Sbrinz bestreuen und ein paar Butterflöckli auf die Lasagne geben.
  8. Die Lasagne bei 200 Grad für knapp 30 Minuten in den Ofen schieben und goldbraun überbacken.

Tipp

Box aufklappen Box zuklappen

Anstelle der im Rezept beschriebenen Gemüse können nach Gusto auch andere Gemüse verwendet werden.

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A point vom 22.04.2021 11:40 Uhr ; 

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