Rezept Flammkuchen mit Mönchsbart

Rezept für Flammkuchen mit Mönchsbart
Zutaten (für 3-4 Personen)
- 1 Bund Mönchsbart, Wurzelansätze weggeschnitten und gewaschen
- 2 EL Olivenöl
- 1 Knoblauchzehe, gequetscht
- 1 Stücklein getrockneter Chili
- 500 g Pizzateig, gekauft oder selbstgemacht*
- 2 Becher Crème Fraîche à je 180 g, mit Salz und Pfeffer gewürzt
- Salz und schwarzer und rosa Pfeffer aus der Mühle
*Pizzateig
- 375 g Mehl
- 1 gestrichener EL Salz
- 1 ½ TL Trockenhefe
- 2.5 dl knapp lauwarmes Wasser
- 1 EL Olivenöl
Zubereitung
- Für den Pizzateig das Mehl mit dem Salz und der Trockenhefe gut mischen. Olivenöl und Wasser dazugeben und kräftig kneten. Bei Zimmertemperatur um das Doppelte aufgehen lassen.
- Das Olivenöl in einer grossen Bratpfanne erwärmen. Die Knoblauchzehe und den Chili kurz anschwitzen, bis der Knoblauch zu duften beginnt. Den Mönchsbart dazu geben, kurz andünsten und etwas zusammenfallen lassen.
- Den Mönchsbart (ohne Knoblauch und Chili) aus der Pfanne heben, etwas abtropfen lassen und auf einem Teller auskühlen lassen.
- Den Pizzateig halbieren und beide Hälften dünn auswallen.
- Die Teigrondellen je auf ein separates mit Backtrennpapier ausgelegtes Blech geben, mit Crème Fraîche bestreichen und mit dem ausgekühlten Mönchsbart belegen.
- Bei 200 Grad 15 bis 20 Minuten lang backen. Vor dem Servieren mit grob gemahlenem schwarzem und rosa Pfeffer bestreuen.