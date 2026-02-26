Rezept - Flammkuchen mit Mönchsbart

Der Mönchsbart oder «Barba di Frate», wie die Italiener das Frühlingsgemüse nennen, hat nur ganz kurz Saison: von März bis Mai. Und deshalb greifen wir zu, sobald die Büschel mit dem schnittlauchähnlichen Gemüse im Regal liegen.