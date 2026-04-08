Rezept für Spargel auf Blätterteig mit Geiss- und Frischkäse
Zutaten (für 4 Personen)
- 300 g dünner grüner Spargel
- 320 g Butterblätterteig, rechteckig ausgerollt und in 12 Rechtecke geschnitten (7x12cm)
- 150 g weicher Geisskäse
- 150 g Frischkäse
- 2 Zweiglein frischer Thymian
- Schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- 1 KL Olivenöl
- 1 kleines Ei, verquirlt für Eistreiche
Zubereitung
- Den Spargel waschen und rüsten (das Ende des Spargels wegschneiden) und in ca. 10 cm lange Stücke schneiden.
- Die Spargelstücke in etwas Salzwasser 2 Min. blanchieren. Das Wasser abgiessen und den Spargel mit eiskaltem Wasser abschrecken.
- Den weichen Geisskäse (mit weisser Rinde) in kleine Würfel schneiden. Den Frischkäse dazugeben und alles zusammen mit einer Gabel gut zu einer mehr oder weniger homogenen Masse zerdrücken.
- Die Blättchen von den Thyminazweigen zupfen und zusammen mit etwas frischgemahlenem schwarzem Pfeffer zur Käsemasse geben. Gut mischen.
- Das Backblech mit einem Backtrennpapier auskleiden. Die Blätterteig-Rechtecke aufs Blech geben und mit einem scharfen Messer im Abstand von einem Zentimeter zum Teigrand (jeweils den vier Seiten der Teigrechtecke entlang) eine Kerbe in die Teigrechtecke schneiden. Den Teig dabei nicht ganz durchschneiden.
- Die Käsemasse auf die Teigrechtecke verteilen und innerhalb der Kerbe mit Hilfe eines kleinen Messers mehr oder weniger glatt streichen. Der Teigrand bleibt frei.
- Das Olivenöl auf die Spargelstücke geben und diese im Öl drehen, bis die Spargeln mit Olivenöl überzogen sind. Die Spargelstücke längs auf die Käsemasse legen.
- Den Rand der Teigrechtecke mit Eistreiche bestreichen. Das Blech für ca. 25 Min. in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen schieben.