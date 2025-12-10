 Zum Inhalt springen

Rezept Lauch mit Senfbrösel und Johannisbeeren

Lauch ist reich an Vitaminen, hat eine hohe Nährstoffdichte und ist ein guter Kalziumlieferant. Aufgepeppt wird er sogar zur Augenweide.

10.12.2025, 14:17

Beilage für 4 Personen, Zubereitungszeit: 30 Minuten und ca. 6 Minuten backen.

Zutaten

  • 80 g Paniermehl
  • 50 g grobkörniger Senf
  • 20 g Gruyère, gerieben
  • 4 EL Rapsöl
  • Salz, Pfeffer
  • 600 g Lauchstangen, ohne Grün
  • 20 g Butter
  • 1 dl Bouillon
  • 2 EL Apfelessig
  • 60 g tiefgekühlte Johannisbeeren, aufgetaut
  • 10 g Dill

 Zubereitung

  1. Backofen auf 200 °C vorheizen.
  2. Paniermehl, Senf, Gruyère und 1 EL Öl gut verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  3. Senfbrösel auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen.
  4. In der Ofenmitte ca. 6 Minuten goldbraun backen, gelegentlich umrühren.
  5. Inzwischen Lauch quer halbieren.
  6. Butter in einer weiten Pfanne erhitzen, Lauch darin andünsten.
  7. Bouillon beigeben. Abgedeckt ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis der Lauch weich ist.
  8. Restliches Öl mit Essig und Johannisbeeren verrühren.
  9. Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  10. Dill hacken.
  11. Lauch anrichten und mit Dressing beträufeln. Senfbrösel und Dill darüberstreuen.

Radio SRF 1, 12.12.2025, 11:40 Uhr

