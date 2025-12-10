Rezept Lauch mit Senfbrösel und Johannisbeeren

Lauch mit Senfbrösel und Johannisbeeren
Beilage für 4 Personen, Zubereitungszeit: 30 Minuten und ca. 6 Minuten backen.
Zutaten
- 80 g Paniermehl
- 50 g grobkörniger Senf
- 20 g Gruyère, gerieben
- 4 EL Rapsöl
- Salz, Pfeffer
- 600 g Lauchstangen, ohne Grün
- 20 g Butter
- 1 dl Bouillon
- 2 EL Apfelessig
- 60 g tiefgekühlte Johannisbeeren, aufgetaut
- 10 g Dill
Zubereitung
- Backofen auf 200 °C vorheizen.
- Paniermehl, Senf, Gruyère und 1 EL Öl gut verkneten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Senfbrösel auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen.
- In der Ofenmitte ca. 6 Minuten goldbraun backen, gelegentlich umrühren.
- Inzwischen Lauch quer halbieren.
- Butter in einer weiten Pfanne erhitzen, Lauch darin andünsten.
- Bouillon beigeben. Abgedeckt ca. 15 Minuten köcheln lassen, bis der Lauch weich ist.
- Restliches Öl mit Essig und Johannisbeeren verrühren.
- Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Dill hacken.
- Lauch anrichten und mit Dressing beträufeln. Senfbrösel und Dill darüberstreuen.