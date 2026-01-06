Rezept Pasta mit geschmortem Chicorée

Rezept für Pasta mit geschmortem Chicorée
Zutaten (für 4 Personen)
- 4 rote Chicorée
- 4 EL Olivenöl
- 200 ml roter Portwein
- 50 ml Rotwein
- 1 EL Thymianblättchen
- Bio-Zitronenabrieb, Zitronensaft zum Abschmecken
- 1 EL Butter
- 2 EL Haselnusskerne, geröstet
- Pasta für 4 Personen
Zum Servieren
- 10 g Butter
- 10 g Parmesan, gerieben
- frische Kräuter (z. B. Kerbel oder Petersilie)
Zubereitung
- Den Chicorée der Länge nach vierteln. Den Strunk mit dem Messer leicht einschneiden und salzen.
- Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Chicorée bei mittlerer Hitze 5 Minuten von beiden Seiten darin anbraten.
- Port- und Rotwein angiessen, mit Thymian würzen. Die Flüssigkeit so lange einkochen, bis der Wein eine sirupartige Konsistenz annimmt.
- Den Chicorée während des Kochvorgangs mithilfe eines Löffels immer wieder mit dem Wein übergiessen, dabei mit Pfeffer, Zitronenabrieb und -saft abschmecken.
- Vom Herd nehmen. Die Butter zugeben und unter ständigem Schwenken mit der Flüssigkeit mischen. Die Haselnüsse unterrühren.
- Pasta frisch kochen, 10 g Butter sowie 10 g Parmesan untermengen. Mit dem Chicorée anrichten und mit frischen Kräutern bestreut servieren.