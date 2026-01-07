Rezept Pasta mit Sardellen und Brösmeli

Rezept für Pasta mit Sardellen und Brösmeli
Zutaten (für 4 Personen)
- 8 EL Olivenöl
- 200 g weisse Zwiebeln, in feine Streifen geschnitten
- 16 Sardellenfilets, in kleine Stücke geschnitten
- 1 dl Weisswein
- Butter
- 8 EL Paniermehl, selbstgemacht aus altem Brot
- 1 Lorbeerblatt, Thymian und Rosmarin zum Aromatisieren der Brösmeli
- 400 g – 600 g Spaghetti
Zubereitung
- Olivenöl und Zwiebeln in eine kalte Bratpfanne geben und die Zwiebeln während etwa 15 Min. langsam und auf kleinem Feuer anschwitzen. Sie dürfen dabei keine Farbe annehmen.
- Die Sardellen zugeben, mit den Zwiebeln mischen und langsam schmelzen lassen. Den Weisswein zugeben. Den Alkohol ganz verdampfen lassen. Die Sauce warmstellen.
- Das Paniermehl zusammen mit den Gewürzen in der Butter anrösten. Parallel dazu die Spaghetti nach Angaben auf der Packung im Salzwasser «al dente» kochen. Das Wasser abgiessen und dabei etwas vom Kochwasser auffangen.
- Die frischgekochten Spaghetti zusammen mit wenig Pastawasser zur Sardellensauce geben. Gut mischen und auf die Teller verteilen. Die Brösmeli über die Pasta geben.