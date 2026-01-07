 Zum Inhalt springen

Rezept Pasta mit Sardellen und Brösmeli

Diese Pasta schmeckt grossartig und ist dank der Sardellen, die aus der Dose kommen, schnell zubereitet.

07.01.2026, 13:00

Rezept für Pasta mit Sardellen und Brösmeli

Zutaten (für 4 Personen)

  • 8 EL Olivenöl
  • 200 g weisse Zwiebeln, in feine Streifen geschnitten
  • 16 Sardellenfilets, in kleine Stücke geschnitten
  • 1 dl Weisswein
  • Butter
  • 8 EL Paniermehl, selbstgemacht aus altem Brot
  • 1 Lorbeerblatt, Thymian und Rosmarin zum Aromatisieren der Brösmeli
  • 400 g – 600 g Spaghetti

Zubereitung

  1. Olivenöl und Zwiebeln in eine kalte Bratpfanne geben und die Zwiebeln während etwa 15 Min. langsam und auf kleinem Feuer anschwitzen. Sie dürfen dabei keine Farbe annehmen.
  2. Die Sardellen zugeben, mit den Zwiebeln mischen und langsam schmelzen lassen. Den Weisswein zugeben. Den Alkohol ganz verdampfen lassen. Die Sauce warmstellen.
  3. Das Paniermehl zusammen mit den Gewürzen in der Butter anrösten. Parallel dazu die Spaghetti nach Angaben auf der Packung im Salzwasser «al dente» kochen. Das Wasser abgiessen und dabei etwas vom Kochwasser auffangen.
  4. Die frischgekochten Spaghetti zusammen mit wenig Pastawasser zur Sardellensauce geben. Gut mischen und auf die Teller verteilen. Die Brösmeli über die Pasta geben.
Pasta mit Sardellen und Brösmeli

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 11.05.2023 11:40 Uhr

