Rezept für Ofen-Poulet mit Gemüse und jungen Kartoffeln
Zubereitungszeit: 20 Minuten, Kochzeit: 1 1/2 Stunden im Ofen
Für ca. 3-4 Personen
Zutaten
- Ein ganzes Poulet 1,2 - 1,5 Kg
- 2 mittelgrosse Pastinaken
- 2 grosse Karotten
- 1 grosse Stange Lauch
- 2 rote Zwiebeln
- 5-6 Knoblauchzehen
- 500 g Kartoffeln Patatli
- Salz, Pfeffer, edelsüsser Paprika
Für die Kräuterbutter
- 100 g weicher Butter
- 1 Bund Schnittlauch
- 1 Bund glatte Petersilie
- Zeste einer halben Zitrone
- 1 Prise Salz, etwas Pfeffer
Zubereitung
- Falls ein Faden vorhanden ist, diesen entfernen. Das Poulet mit einem Papiertuch abtupfen und mit der Geflügelschere, einer anderen grossen Schere oder einem Messer den unteren Teil des Huhns aufschneiden und das Huhn «aufklappen». Danach die Kräuterbutter unter der Haut verteilen.
- Alle Kräuter, das Gemüse und die Kartoffeln waschen und abtropfen lassen. Die Pastinaken schälen, die Rüben nicht und in mundgerechte Stücke schneiden. Dann den Lauch halbieren und in Ringe schneiden. Die Zwiebeln schälen, halbieren und ebenfalls Ringe schneiden. Die Knoblauchzehen ungeschält zum Gemüse geben. Die Patatli ebenfalls ungeschält halbieren. Gemüse und Kartoffeln in einer grossen Schüssel salzen, eventuell andere Gewürze wie bspw. edelsüssen Paprika beigeben und mit etwas Olivenöl vermengen.
- Das Gemüse auf dem Blech (ohne Backpapier) ausbreiten und das Huhn darauflegen. Bei ca. 160 Grad Celsius im Ofen mit Ober- und Unterhitze ca. 40 Minuten rösten. Dann das Gemüse wenden. Weitere 30-40 Minuten garen und die letzten Zehn Minuten bei ca. 200 in der oberen Hälfte des Ofens die Haut «aufknuspern». Ggf. ein Thermometer verwenden, das Huhn sollte eine Kerntemperatur von mindestens 75 Grad haben. Vor dem Tranchieren bzw. Servieren, das Huhn mindestens 10 Minuten ruhen lassen.