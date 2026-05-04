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Rezept Kopfsalatcrème mit Ofengemüse

Mit Kopfsalat lässt sich auch kochen: Diese Kopfsalatcrème passt hervorragend zu Ofengemüse.

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04.05.2026, 11:46

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Gebackenes Wurzelgemüse und grüne Suppe auf einem Tisch.
Legende: Kopfsalat schmeckt auch als Suppe hervorragend. Esther Kern

Rezept für Kopfsalatcrème mit Ofengemüse

Zubereitungsdauer: 30 Minuten

Zutaten

  • 150 g Kopfsalatblätter*
  • 100 g Blattspinat
  • Salz
  • 10 g Butter
  • 1 Zwiebel, fein gewürfelt
  • 1 kleine Knoblauczehe
  • 0.5 dl Gemüsebrühe
  • 1 EL Ricotta
  • 1 TL Birnendicksaft
  • Etwas Zitronensaft

* Man kann hier gut dunkelgrüne, äussere Blätter verwenden. Oder auch Kopfsalat, der nicht mehr ganz frisch ist.

Zubereitung

  1. Die Salatblätter mit dem Blattspinat 10 Sekunden in kochendem Salzwasser blanchieren, dann in Eiswasser abschrecken und gut ausdrücken.
  2. In einer Kasserolle die Butter zerlassen, die Zwiebel und den Knoblauch darin bei mittlerer Hitze ohne Farbe 8 – 10 Minuten weich dünsten. Mit der Brühe ablöschen und etwas einkochen lassen.
  3. Das blanchierte Blattgemüse zufügen. Kurz aufkochen lassen, in einen Mixbecher umfüllen und auf höchster Stufe fein pürieren. Auskühlen lassen.
  4. Mischen mit 1 EL Ricotta. Mit Birnendicksaft, Zitronensaft und Salz abschmecken.

A point vom 04.05.2026 16.15 Uhr

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