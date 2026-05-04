Rezept Kopfsalatcrème mit Ofengemüse

Mit Kopfsalat lässt sich auch kochen: Diese Kopfsalatcrème passt hervorragend zu Ofengemüse.

Rezept für Kopfsalatcrème mit Ofengemüse

Zubereitungsdauer: 30 Minuten

Zutaten

150 g Kopfsalatblätter*

100 g Blattspinat

Salz

10 g Butter

1 Zwiebel, fein gewürfelt

1 kleine Knoblauczehe

0.5 dl Gemüsebrühe

1 EL Ricotta

1 TL Birnendicksaft

Etwas Zitronensaft

* Man kann hier gut dunkelgrüne, äussere Blätter verwenden. Oder auch Kopfsalat, der nicht mehr ganz frisch ist.

Zubereitung