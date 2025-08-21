Rezept Reispapier-Dumplings mit Tofu oder Poulet

Rezept für Reispapier-Dumplings mit Tofu oder Poulet
Vorspeise für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
Zutaten
- 2 Frühlingszwiebeln
- 1 Knoblauchzehe
- Pflanzenöl
- 1 grosse Karotte
- 4 Blätter Chinakohl
- 1 Handvoll Shiitake-Pilze
- 10 g Ingwer
- 1 EL gehackte, geröstete Erdnüsse
- 1 EL Reisessig
- 1 EL Sojasauce
- Salz
- 200 g Pouletbrust oder Tofu
- 16 Reispapier-Blätter
Sauce
- 50 ml Sojasauce
- 2 EL Limettensaft
- 1 TL Sambal Oelek
Zubereitung
- Die Frühlingszwiebeln fein scheiden und mit etwas Pflanzenöl andünsten. Optional eine Knoblauchzehe dazupressen und kurz mitdünsten.
- Die Karotte an der Röstiraffel reiben, den Wirsing und die Pilze in feine Streifen schneiden, zu den Frühlingszwiebeln geben und mitdünsten, bis alles weich ist.
- Den Ingwer dazuraffeln, die Erdnüsse dazugeben, mit Essig und Sojasauce würzen und mit Salz abschmecken. Auskühlen lassen.
- Das Pouletfleisch oder den Tofu in Streifen schneiden und mit etwas Pflanzenöl anbraten. Mit Salz würzen. Auskühlen lassen und in kleine Würfel schneiden. Mit der Füllung mischen.
- Eine Schüssel mit handwarmem Wasser füllen. Dann jeweils 1 Blatt Reispapier rund 10 Sekunden einweichen, auf einen Teller legen und etwas Füllung darauf geben. Dann von allen Seiten einschlagen, zu rechteckigen Päckchen. Nochmals ein Reispapier einweichen. Den Dumpling darauflegen und das Reispapier wieder von allen Seiten einschlagen. (Das doppelte Einpacken mit Reispapier hilft, dass die Dumplings nachher beim Anbraten nicht zerfallen.)
- Etwas Pflanzenöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Dumplings auf beiden Seiten anbraten, bis sie knusprig sind.
- Die Zutaten für die Sauce mischen. Und dann mit den Dumplings servieren.