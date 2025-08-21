Inhalt

Rezept - Reispapier-Dumplings mit Tofu oder Poulet Die knusprigen Dumplings gelingen mit Tofu ebenso wie mit Poulet.

Rezept für Reispapier-Dumplings mit Tofu oder Poulet Vorspeise für 4 Personen Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten Zutaten 2 Frühlingszwiebeln

1 Knoblauchzehe

Pflanzenöl

1 grosse Karotte

4 Blätter Chinakohl

1 Handvoll Shiitake-Pilze

10 g Ingwer

1 EL gehackte, geröstete Erdnüsse

1 EL Reisessig

1 EL Sojasauce

Salz

200 g Pouletbrust oder Tofu

16 Reispapier-Blätter Sauce 50 ml Sojasauce

2 EL Limettensaft

1 TL Sambal Oelek Zubereitung Die Frühlingszwiebeln fein scheiden und mit etwas Pflanzenöl andünsten. Optional eine Knoblauchzehe dazupressen und kurz mitdünsten. Die Karotte an der Röstiraffel reiben, den Wirsing und die Pilze in feine Streifen schneiden, zu den Frühlingszwiebeln geben und mitdünsten, bis alles weich ist. Den Ingwer dazuraffeln, die Erdnüsse dazugeben, mit Essig und Sojasauce würzen und mit Salz abschmecken. Auskühlen lassen. Das Pouletfleisch oder den Tofu in Streifen schneiden und mit etwas Pflanzenöl anbraten. Mit Salz würzen. Auskühlen lassen und in kleine Würfel schneiden. Mit der Füllung mischen. Eine Schüssel mit handwarmem Wasser füllen. Dann jeweils 1 Blatt Reispapier rund 10 Sekunden einweichen, auf einen Teller legen und etwas Füllung darauf geben. Dann von allen Seiten einschlagen, zu rechteckigen Päckchen. Nochmals ein Reispapier einweichen. Den Dumpling darauflegen und das Reispapier wieder von allen Seiten einschlagen. (Das doppelte Einpacken mit Reispapier hilft, dass die Dumplings nachher beim Anbraten nicht zerfallen.) Etwas Pflanzenöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Dumplings auf beiden Seiten anbraten, bis sie knusprig sind. Die Zutaten für die Sauce mischen. Und dann mit den Dumplings servieren. Reispapier-Dumplings mit Tofu oder Poulet

Radio SRF 1, 21.08.2025, 16.12 Uhr ; Esther Kern