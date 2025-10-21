 Zum Inhalt springen

Rezept Herbstlicher Brainfood – Buchweizen-Wraps mit Hummus-Pilz-Füllung

Buchweizen treffen auf aromatische Herbstpilze – dazu ein cremiger Hummus. Dieses regionale Gericht ist gesund, nahrhaft und steht im Nu auf dem Tisch.

21.10.2025, 16:51

Buchweizen ist nicht nur glutenfrei, sondern auch echter Brainfood. In Kombination mit frischen, saisonalen Pilzen entsteht ein herzhaftes Gericht, das Körper und Geist stärkt. Der Hummus sorgt für eine cremige, orientalische Note und macht das Ganze zu einer schnellen, ausgewogenen Mahlzeit für die kühleren Tage.

Zutaten (für 4 Wraps)

  • 150 g Buchweizenmehl
  • 250ml Wasser
  • Prise Salz
  • 1 TL Rapsöl oder Butter
  • bei Bedarf ein Ei – geht aber auch ohne

Für die Füllung:

  • 250-300 g gemischte Pilze (z.B. Steinpilze, Eierschwämme, Maronenröhrlinge, Champignons)
  • 1 kleine rote Zwiebel
  • 1 Knoblauchzehe
  • 2 EL Rapsöl
  • 40 g Baumnüsse, gehackt
  • 2 EL Petersilie oder Schnittlauch, gehackt
  • Salz, Pfeffer

Hummus:

  • 1 Dose Kichererbsen
  • 2 EL Olivenöl
  • 3 EL Tahini
  • Prise Salz 

Zubereitung:

  1. Pilze putzen, grob schneiden
  2. Mit Zwiebel, Knobli und Rapsöl in einer Pfanne anbraten bis sie goldbraun sind
  3. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  4. Mehl, Wasser und Salz zu dünnflüssigem Teig verrühren.
  5. In einer Pfanne mit etwas Öl wie Crêpes ausbacken.
  6. Für den Hummus alle Zutaten mit Pürierstab zu cremiger Paste pürieren.
  7. Die Wraps mit dem Hummus bestreichen, Pilzfüllung darauf verteilen, mit Walnüssen und Kräutern bestreuen.
  8. Einrollen und servieren

 

Buchweizen-Wraps mit Pilzfüllung und Hummus

 

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1, ; 

