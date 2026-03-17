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Rezept für Kuchen mit Bananenschalen

Für einen Blechkuchen von ca. 25 - 25 cm

Zutaten:

Schalen von 3 Bananen *

60 ml Wasser

2 Eier, Eigelb und Eiweiss getrennt

100 g Rohrohrzucker (oder Kristallzucker,

wenn du es süsser willst)

30 g Butter, Zimmertemperatur

200 g Mehl + Mehl für die Form

(bei Bedarf)

3 TL Backpulver

* Je reifer, desto besser, sie dürfen auch schon schwarze Pünktchen haben. Zwingend mindestens Bio-Qualität.

Zubereitung:

Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die Backform mit Backpapier belegen oder bemehlen. Die Bananenschalen mit dem Messer in Stücke schneiden. Mit dem Wasser pürieren – der Brei wird sehr dunkel, das ist normal. Das Eigelb mit dem Zucker und der Butter aufschlagen, bis sich eine hellgelbe Masse bildet. Den Bananenschalenbrei untermengen. Das Eiweiss steif schlagen und mit dem Mehl und dem Backpulver vorsichtig unter die Masse ziehen. In die Backform füllen und im vorgeheizten Ofen 30 – 40 Minuten (je nach Dicke des Kuchens) backen.