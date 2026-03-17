Rezept für Kuchen mit Bananenschalen
Für einen Blechkuchen von ca. 25 - 25 cm
Zutaten:
- Schalen von 3 Bananen *
- 60 ml Wasser
- 2 Eier, Eigelb und Eiweiss getrennt
- 100 g Rohrohrzucker (oder Kristallzucker,
- wenn du es süsser willst)
- 30 g Butter, Zimmertemperatur
- 200 g Mehl + Mehl für die Form
- (bei Bedarf)
- 3 TL Backpulver
* Je reifer, desto besser, sie dürfen auch schon schwarze Pünktchen haben. Zwingend mindestens Bio-Qualität.
Zubereitung:
- Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Die Backform mit Backpapier belegen oder bemehlen.
- Die Bananenschalen mit dem Messer in Stücke schneiden.
- Mit dem Wasser pürieren – der Brei wird sehr dunkel, das ist normal.
- Das Eigelb mit dem Zucker und der Butter aufschlagen, bis sich eine hellgelbe Masse bildet. Den Bananenschalenbrei untermengen.
- Das Eiweiss steif schlagen und mit dem Mehl und dem Backpulver vorsichtig unter die Masse ziehen.
- In die Backform füllen und im vorgeheizten Ofen 30 – 40 Minuten (je nach Dicke des Kuchens) backen.