 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Rezept Roter Glühwein mit und ohne Alkohol

24.11.2025, 15:06

Teilen

Rezept für roten Glühwein mit oder ohne Alkohol

Zutaten: für ca. 4-6 Becher Glühwein
Zubereitung: ca. 15 Minuten

  • 1 Flasche Wein (7,5 dl) (mit oder ohne Alkohol) z.B. Merlot oder alkoholfreie Alternative
  • 1 Orange
  • 2 Mandarinen
  • 2 Stück Sternanis
  • 7 Gewürznelken
  • 1 halbe Vanilleschote (Samen auskratzen)
  • einige getrocknete Wachholderbeeren
  • ca. 20g Zucker

Zubereitung

  1. Die Flasche Rotwein ca. 2 Stunden mit den Gewürzen und der Hälfte der Zitrusfrüchte beizen, also bei Raumtemperatur ziehen lassen. Wer noch intensiveren Geschmack möchte, kann die Dauer des Beizens auch verlängern.
  2. Die Weinmischung mit allen Gewürzen, Zitrusfrüchten und dem Zucker bei tiefer bis mittlerer Hitze aufwärmen. Vorzugsweise ein Thermometer verwenden und die Glühweinmischung nicht über 70 Grad Celsius erhitzen. Sobald die Temperatur erreicht ist, den Topf vom Herd nehmen, den Saft der verbleibenden Zitrusfrüchte beigeben und die Mischung noch 10-15 Minuten ziehen lassen.
  3. Abschmecken und und dann warm mit einem frischen Schnitz Zitrone servieren

Tipp für den alkoholfreien roten Glühwein

Box aufklappen Box zuklappen
  • Aufgrund einer möglichen zugrundeliegenden Süsse wenig Zucker verwenden und laufend abschmecken.
  • Mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken

Radio SRF 1, «A Point», 24.11.2025 ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)