Rezept für roten Glühwein mit oder ohne Alkohol
Zutaten: für ca. 4-6 Becher Glühwein
Zubereitung: ca. 15 Minuten
- 1 Flasche Wein (7,5 dl) (mit oder ohne Alkohol) z.B. Merlot oder alkoholfreie Alternative
- 1 Orange
- 2 Mandarinen
- 2 Stück Sternanis
- 7 Gewürznelken
- 1 halbe Vanilleschote (Samen auskratzen)
- einige getrocknete Wachholderbeeren
- ca. 20g Zucker
Zubereitung
- Die Flasche Rotwein ca. 2 Stunden mit den Gewürzen und der Hälfte der Zitrusfrüchte beizen, also bei Raumtemperatur ziehen lassen. Wer noch intensiveren Geschmack möchte, kann die Dauer des Beizens auch verlängern.
- Die Weinmischung mit allen Gewürzen, Zitrusfrüchten und dem Zucker bei tiefer bis mittlerer Hitze aufwärmen. Vorzugsweise ein Thermometer verwenden und die Glühweinmischung nicht über 70 Grad Celsius erhitzen. Sobald die Temperatur erreicht ist, den Topf vom Herd nehmen, den Saft der verbleibenden Zitrusfrüchte beigeben und die Mischung noch 10-15 Minuten ziehen lassen.
- Abschmecken und und dann warm mit einem frischen Schnitz Zitrone servieren
Tipp für den alkoholfreien roten Glühwein
- Aufgrund einer möglichen zugrundeliegenden Süsse wenig Zucker verwenden und laufend abschmecken.
- Mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken