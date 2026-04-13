Rezept - Ricotta-Pancakes mit Rhabarber und griechischem Joghurt

Naschkatzen, Frühstück- und «Zvieri»-Fans oder auch die Liebhaber des kleinen süssen «Znachts» – alle mögen sie diese zarten Ricotta-Pancakes mit herrlich süss-saurem Rhabarber und einem Klacks griechischen Joghurts.