Rezept Risotto mit Winterspinat und geräucherter Forelle

Rezept für Risotto mit Winterspinat und geräucherter Forelle
Zutaten (für 4 Personen)
- 1 grössere Schalotte, fein gehackt
- 35 g Butter
- 400 g Risotto-Reis (Carnaroli oder Arborio)
- 0.7 dl Weisswein
- 1.5 l heisse Gemüse-Brühe
- 3 Handvoll Winterspinat mit Stängel
- 2 -3 EL Crème fraîche
- 3 – 4 geräucherte Forellenfilets, in grobe Stücke geschnitten
- nach Belieben frischer Dill, gehackt
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- nach Belieben wenig Zitronensaft und etwas Zitronenabrieb
Zubereitung
- Die Brühe leicht köcheln lassen.
- Die Butter in einem Topf schmelzen und die fein gehackte Schalotte in der Butter auf kleinem Feuer anschwitzen.
- Etwas Salz zur Zwiebel geben.
- Den Reis dazugeben und gut verrühren, bis die Reiskörner mit der Zwiebel-Butter-Mischung überzogen sind. Ganz kurz mitrösten und den Reis mit dem Weisswein ablöschen.
- Dein Weisswein unter stetigem Rühren einkochen lassen.
- Dann löffelweise die heisse Brühe zugeben und diese ebenfalls unter stetigem Rühren einkochen lassen. Erst dann wieder Brühe zugeben und diese erneut einkochen lassen.
- Nach ca. 15 Minuten den Spinat zugeben und mitkochen.
- Weiter Brühe zugeben und einkochen lassen, bis die Reiskörner weich, innen aber noch bissfest sind.
- Die Crème fraîche und nach Belieben den Zitronensaft und wenig Zitronenabrieb unterziehen und dann die Forelle und den frischen Dill zugeben und vorsichtig mischen.
- Mit Pfeffer und allenfalls mit Salz abschmecken und den Risotto knapp 2 Minuten ruhen lassen. In vorgewärmten Tellern servieren.