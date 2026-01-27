Rezept Winterrisotto mit Lauch, Speck und Fenchelsamen

Rezept für Winterrisotto mit Lauch, Speck und Fenchelsamen
Zutaten (für 4 Personen)
- 40 g Butter
- 4 Stangen Lauch, in feine Rädchen geschnitten
- 400 g Risotto -Reis (Carnaroli, Arborio, Vialone Nano oder Baldo)
- ein kräftiger Schluck Weisswein
- 1 l Bouillon
- 5 EL frisch geriebener Parmesan
- 1 dl Rahm
- 8 Tranchen Speck , knusprig gebraten und in ca.3 cm grosse Stücke geschnitten
- ca. ¼ TL Fenchelsamen, im Mörser zerrieben
Zubereitung
- Den Lauch in der Butter auf kleinem Feuer andämpfen , bis er schön weich ist. Leicht salzen.
- Den Reis zugeben und kurz dünsten bis er glasig ist.
- Reis und Lauch mit einem kr äftigen Schluck Weisswein ablöschen und den Wein unter Rühren vollständig einkochen lassen .
- Die heisse Bouillon nach und nach dazu giessen , sodass der Reis immer knapp mit Bou illon bedeckt ist. Den Reis unter stetigem Rühren so lange köcheln lassen , bis er cremig und «al dente» ist.
- Den Speck, den Rahm und den Parmesan und die zerriebenen Fenchelsamen unter den Reis ziehen und den Risotto mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Den Risotto vom Herd ziehen und vor dem Servieren zugedeckt kurz ruhen lassen.