Rezept Apfel auf buttrigem Filoteig mit Glacé

Rezept für Apfel auf buttrigem Filoteig mit Glacé
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 EL Zucker
- 30 g gemahlene Haselnüsse
- 1 TL Zimt
- 2 Prisen gemahlene Vanille
- 50 g Butter, geschmolzen
- 1 Päckli Filoteig (Strudelteig)
- 2 – 3 kleine rotschalige Äpfel, ungeschält in feinste (max. 3mm dicke) Scheiben schneiden und mit etwas Zitronensaft beträufeln, damit die Apfelscheiben nicht oxidieren).
- wenig Zitronensaft
- Puderzucker zum Bestreuen
- Sauerrahm-oder Vanilleglacé
Zubereitung
- Zucker, Haselnüsse, Zimt und Vanille in einem Schälchen gut mischen.
- Die Butter in einem Pfännchen schmelzen.
- Den Filoteig in 24 Rechtecke von 12x7 cm Kantenlänge schneiden. (Am besten und effizientesten geht das, wenn man den Teig zuerst mehre Male faltet und dann mit dem Pizza-Rad in Rechtecke schneidet.)
- Pro Person je ein Teigrechteck auf die Arbeitsfläche geben. Mit der Butter bestreichen und mit der Nuss-Mischung bestreuen. Je ein zweites Teigrechteck drauflegen, gut andrücken und erneut mit Butter bestreichen und mit der Nuss-Mischung bestreuen. So weiterfahren, bis alle Teigrechtecke aufgebraucht sind.
- Achtung: Das oberste Teigrechteck nur mit Butter bestreichen und dann ziegelartig mit den Apfelschieben belegen. Mit wenig Zucker bestreuen.
- Für ca. 15 Min. in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen schieben und goldbraun backen.
- Die fertig gebackenen Rechtecke mit einem Messer quer halbieren. Die eine Hälfte mittig auf den Teller geben und eine Kugel Glacé darauf platzieren. Die zweite Hälfte des Gebäcks schräg an die Glacékugel «anlehnen». Mit Puderzucker bestreuen und servieren.