Rezept Spaghetti Cacio e Pepe – mit Pecorino und Parmesan

Rezept für Spaghetti Cacio e Pepe
Zutaten (Für 4 Personen)
- 400 g Spaghetti
- 100 g Pecorino Romano, frisch gerieben
- 100 g Parmesan, frisch gerieben
- 30 g Butter
- ¾ TL schwarze Pfefferkörner
- Salz fürs Kochwasser und zum Abschmecken
Zubereitung
- Den schwarzen Pfeffer ohne Zugabe von Fett in einer Bratpfanne rösten und anschliessend in einem Mörser grob mörsern.
- Die Spaghetti «al dente» kochen.
- Parallel dazu Parmesan, Pecorino, Butter und etwas vom Kochwasser (ca. 8 EL) in ein Gefäss geben und alles zusammen mit dem Handmixer glatt mixen. Wenn nötig noch etwas Kochwasser dazugeben. Den Pfeffer zugeben.
- Die Pasta abgiessen und dabei zur Sicherheit etwas vom Kochwasser auffangen und zur Seite stellen.
- Die heisse Pasta mit der Sauce gut vermengen. Falls die Sauce etwas zu dick ist, noch etwas Kochwasser zugeben. Sofort servieren.