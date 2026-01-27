Rezept - Ragù alla bolognese – der italienische Klassiker

Pasta, sind wir ehrlich, könnte man eigentlich immer essen. Und wenn zur Pasta noch ein leckerer Sugo gereicht wird, ein richtiges Ragù alla bolognese, dann ist das kulinarische Glück komplett. Mit diesem Rezept gelingt das perfekte Ragù auch Nicht-Italienern.