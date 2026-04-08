Rezept - Spargel-Quiche mit Safran

Wenn im Frühling die ersten Spargeln ihre Köpfe aus der Erde strecken, ist SRF-Hobbykoch Sirio Flückiger überglücklich. Er liebt die Spargeln in allen Zubereitungsarten. Für seine Quiche nimmt er grüne und weisse Spargeln, für den Guss Safran. Das gibt der Quiche eine edle und einzigartige Note.