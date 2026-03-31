Rezept Gemüsesalat mit grünem und weissem Spargel

Rezept für Gemüsesalat mit Spargel
Zutaten (4 Personen)
- 750 g Gemüse (grüner und weisser Spargel und Kohlrabi)
- 4 Radieschen, in feinste Scheiben gehobelt
- 1 Bund Schnittlauch, fein geschnitten
Vinaigrette
- 6 EL Olivenöl
- 1 EL Weisswein-Essig
- 2 EL Zitronensaft
- 3 TL Dijon-Senf
- 2 TL Honig
- wenig Zitronenabrieb
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Den Spargel schälen und in ca. 4 bis 5 cm lange Stücke schneiden. Den Kohlrabi schälen und in gleich lange, etwa fingerdicke Stäbchen schneiden.
- Salzwasser zum Kochen bringen und dann zuerst den weissen Spargel und den Kohlrabi und ein paar Minuten später den grünen Spargel hinein geben und das Gemüse bissfest kochen.
- Das Wasser abgiessen und das Gemüse mit kaltem Wasser abschrecken.
- Die Zutaten für die Vinaigrette zu einer sämigen Sauce verrühren. Die Vinaigrette über das Gemüse geben.
- Gut mischen und den Gemüsesalat auf den Tellern anrichten. Die gehobelten Radieschen und den Schnittlauch darüber geben.