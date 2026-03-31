Rezept - Weisse Spargeln im Päckli

Weisse Spargeln ganz «easy», ohne schwere Spargelpfanne, ohne kochendes Wasser und Verbrüh-Gefahr beim Abgiessen. Die Päckli in den vorgeheizten Ofen schieben und 20 bis 25 Minuten später dürfen Sie dann schon auspacken und geniessen. Herrlich, sag ich Ihnen.