Rezept - Sauerteig-Pizza mit grünem Spargel und Frühlingsspinat

Grillierter Spargel und Frühlingsspinat auf Sauerteig mit langer Teigführung – ja, das ist Aufwand. Aber Sie werden mit einer Frühlings-Pizza von unvergleichlichem Aroma belohnt. Probieren Sie es aus!