Rezept Gefüllte Orangen mit Joghurt-Rahm-Crème

Passend zur Saison: Frische Orangen, gefüllt mit einer Crème aus Rahm, Joghurt, Orangensaft, Zesten, Zucker und Vanille.

05.12.2025, 14:55

Zutaten (für 4 Personen)

  • 150 g Zucker
  • 10 g Orangenzeste
  • 200 ml Naturjoghurt
  • 200 ml Vollrahm
  • 25 ml Orangensaft
  • 1 EL Zitronensaft
  • 1 TL Vanille-Essenz
  • 5 mittelgrosse Orangen (zum Aushöhlen und für die Zeste)
  • Zum Dekorieren: ein paar dünne Orangenschnitze, gehackte Pistazien

Zubereitung:

  1. Die Zeste einer Orange mit einer Microblade-Raffel abreiben.
  2. Von vier Orangen jeweils das obere Drittel waagrecht abschneiden. An der Unterseite ganz wenig wegschneiden, damit die Orange stehen bleibt und nicht umkippt. Vorsicht: nicht ins Fruchtfleisch schneiden.
  3. Das Fruchtfleisch vorsichtig über einer Schüssel grob herausschneiden und dann mit einem Teelöffel vorsichtig aushöhlen. 25 ml vom aufgefangenen Saft in der Schüssel aufbewahren.
  4. Den Zucker mit der Orangenzeste mischen und in eine Pfanne geben. Vollrahm und Joghurt hinzufügen und bei mittlerer Hitze aufkochen.
  5. Die Pfanne von der Hitze nehmen und den Orangensaft, Zitronensaft sowie die Vanille-Essenz unterrühren.
  6. Die etwas abgekühlte Joghurt-Rahm-Mischung vorsichtig durch ein Sieb in die ausgehöhlten Orangenschalen füllen und für mindestens 3 Stunden im Kühlschrank kaltstellen.
  7. Vor dem Servieren mit gehackten Pistazien, Minze und dünnen Orangenschnitzen dekorieren.
Rezept als PDF herunterladen:

