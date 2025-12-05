Inhalt

Rezept - Gefüllte Orangen mit Joghurt-Rahm-Crème Passend zur Saison: Frische Orangen, gefüllt mit einer Crème aus Rahm, Joghurt, Orangensaft, Zesten, Zucker und Vanille.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Rezept für gefüllte Orangen mit Joghurt-Rahm-Crème Zutaten (für 4 Personen) 150 g Zucker

10 g Orangenzeste

200 ml Naturjoghurt

200 ml Vollrahm

25 ml Orangensaft

1 EL Zitronensaft

1 TL Vanille-Essenz

5 mittelgrosse Orangen (zum Aushöhlen und für die Zeste)

Zum Dekorieren: ein paar dünne Orangenschnitze, gehackte Pistazien Zubereitung: Die Zeste einer Orange mit einer Microblade-Raffel abreiben. Von vier Orangen jeweils das obere Drittel waagrecht abschneiden. An der Unterseite ganz wenig wegschneiden, damit die Orange stehen bleibt und nicht umkippt. Vorsicht: nicht ins Fruchtfleisch schneiden. Das Fruchtfleisch vorsichtig über einer Schüssel grob herausschneiden und dann mit einem Teelöffel vorsichtig aushöhlen. 25 ml vom aufgefangenen Saft in der Schüssel aufbewahren. Den Zucker mit der Orangenzeste mischen und in eine Pfanne geben. Vollrahm und Joghurt hinzufügen und bei mittlerer Hitze aufkochen. Die Pfanne von der Hitze nehmen und den Orangensaft, Zitronensaft sowie die Vanille-Essenz unterrühren. Die etwas abgekühlte Joghurt-Rahm-Mischung vorsichtig durch ein Sieb in die ausgehöhlten Orangenschalen füllen und für mindestens 3 Stunden im Kühlschrank kaltstellen. Vor dem Servieren mit gehackten Pistazien, Minze und dünnen Orangenschnitzen dekorieren. Gefüllte Orangen mit Joghurt-Rahm-Crème Rezept als PDF herunterladen: Gefüllte Orangen mit Joghurt-Rahm-Crème

SRF