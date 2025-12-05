Rezept für gefüllte Orangen mit Joghurt-Rahm-Crème
Zutaten (für 4 Personen)
- 150 g Zucker
- 10 g Orangenzeste
- 200 ml Naturjoghurt
- 200 ml Vollrahm
- 25 ml Orangensaft
- 1 EL Zitronensaft
- 1 TL Vanille-Essenz
- 5 mittelgrosse Orangen (zum Aushöhlen und für die Zeste)
- Zum Dekorieren: ein paar dünne Orangenschnitze, gehackte Pistazien
Zubereitung:
- Die Zeste einer Orange mit einer Microblade-Raffel abreiben.
- Von vier Orangen jeweils das obere Drittel waagrecht abschneiden. An der Unterseite ganz wenig wegschneiden, damit die Orange stehen bleibt und nicht umkippt. Vorsicht: nicht ins Fruchtfleisch schneiden.
- Das Fruchtfleisch vorsichtig über einer Schüssel grob herausschneiden und dann mit einem Teelöffel vorsichtig aushöhlen. 25 ml vom aufgefangenen Saft in der Schüssel aufbewahren.
- Den Zucker mit der Orangenzeste mischen und in eine Pfanne geben. Vollrahm und Joghurt hinzufügen und bei mittlerer Hitze aufkochen.
- Die Pfanne von der Hitze nehmen und den Orangensaft, Zitronensaft sowie die Vanille-Essenz unterrühren.
- Die etwas abgekühlte Joghurt-Rahm-Mischung vorsichtig durch ein Sieb in die ausgehöhlten Orangenschalen füllen und für mindestens 3 Stunden im Kühlschrank kaltstellen.
- Vor dem Servieren mit gehackten Pistazien, Minze und dünnen Orangenschnitzen dekorieren.