Rezept - Plain in Pigna – Rösti aus dem Ofen

Der Bündner Klassiker «Plain in Pigna» ist eine Art Rösti aus dem Ofen. Unser Hobbykoch Sirio Flückiger hat dieses Gericht aus Kartoffeln, Speck, Ei und Salsiz in den Skiferien im Engadin entdeckt und ist seither ganz angetan davon.