Rezept Plain in Pigna – Rösti aus dem Ofen

Der Bündner Klassiker «Plain in Pigna» ist eine Art Rösti aus dem Ofen. Unser Hobbykoch Sirio Flückiger hat dieses Gericht aus Kartoffeln, Speck, Ei und Salsiz in den Skiferien im Engadin entdeckt und ist seither ganz angetan davon.

21.01.2026, 11:23

Rezept für Plain in Pigna – Rösti aus dem Ofen

Zutaten (für 4 Personen)

  • 1 Kilo festkochende Kartoffeln, mit der Röstiraffel geraffelt
  • 1 Ei
  • 1 Salsiz (100 Gramm) oder Schinken (100 Gramm), in Würfeli geschnitten
  • 20 Tranchen Bratspeck (10 Tranchen in Streifen geschnitten, 10 Tranchen beiseitegestellt)
  • 3 Esslöffel Mehl
  • 2 Esslöffel Maisgriess (grobkörnig)
  • 1 Teelöffel Salz
  • Pfeffer
  • Muskat
  • Butter

Zubereitung

  1. Eine rechteckige Backform gut einfetten und mit 10 Tranchen Speck belegen.
  2. Den Backofen auf 200° Grad vorheizen.
  3. Die geraffelten Kartoffeln und die restlichen Zutaten in einer Schüssel gut mischen. Die Masse mit Pfeffer und Muskat würzen.
  4. Die Kartoffelmischung auf dem Speck gut verteilen. Butterflöckli über die Kartoffeln gleichmässig verteilen.
  5. Die Kartoffelmischung in der Mitte des Backofens ca. 50 Minuten backen.

Plain in Pigna – Rösti aus dem Ofen

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 24.02.2022 11:40 Uhr

