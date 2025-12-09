Rezept Quark-Spätzli

Rezept für Quark-Spätzli
Zutaten (für 4 Personen)
- 400 g Magerquark
- 400 g Mehl
- 3 Eier, verquirlt
- Wasser
- 1 KL Salz (plus Salz fürs Kochwasser)
- Butter
Zubereitung
- Quark, Mehl, Eier und Salz in einer grossen Schüssel gut mischen.
- Etwas Wasser zugeben und die Spätzlimasse mit dem Handmixer kräftig schlagen. Ist die Masse zu dickflüssig, vorsichtig noch etwas mehr Wasser zugeben, bis die Masse die für Spätzli richtige (zähflüssige) Konsistenz hat.
- Die Masse zugedeckt etwa 1 Stunde ruhen lassen.
- Salzwasser in einem grossen Topf zum Kochen bringen.
- Den Spätzliteig portionenweise durchs Spätzli-Sieb ins Wasser streichen. Sobald die Spätzli an der Oberfläche schwimmen, schöpft man sie mit einer Schaumkelle ab und lässt sie in einem Sieb gut abtropfen.
- In einer weiten beschichteten Pfanne Butter schmelzen und die fertig gekochten Spätzli hineingeben und vorsichtig in der Butter schwenken. Vor dem Servieren nochmals richtig heiss machen.