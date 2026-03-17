Es ist ruhig um die einst heisseste Mundart-Band der Schweiz und deren Aushängeschild Kuno Lauener. Heute wird der Bilderbuch-Rockstar 65 und es scheint klar: «Die Story isch gschriebe».

2018 spielten Züri West ihr letztes Konzert. 2021 machte Lauener seine MS-Diagnose öffentlich. 2023 erschien das 14. Studio-Album «Loch dür Zyt». Jetzt ist 2026, Kuno Lauener wird 65 Jahre alt und er fehlt. Als Texter, als Übersetzer, als Rockstar.

Gregi Sigrist Musikredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sigrist ist Musikredaktor beim Radiosender SRF 3. Online schaut er in seinem Musik-Blog auf, unter und hinter aktuelle Musikthemen und ihre Nebengeräusche.

Diese fünf Eigenschaften zeichnen Lauener für immer und ewig aus und begründen den Kult um ihn und seine Band:

#1 Der Texter

Wenn Kuno Lauener textet, gibt es oft Wendungen im Plot oder eine zweite (die tatsächliche) Ebene der erzählten Geschichte. Dies, verbunden mit der Genauigkeit, wie Lauener die träfen Wörter und Ausdrücke in seinen Versen platziert, ist hochattraktiv. Dazu kommt, dass sich Lauener schon früh vom Reimzwang befreit hat – was nicht heisst, dass er nicht mit Reimformen spielt. Dies tut er sehr wohl, jedoch selten dem Reim zuliebe. Das Augenmerk in Laueners Texten gilt ausgewählten Passagen, die das Potenzial haben zu Slogans zu werden. Grosses Kino aus kleinen Welten. Stoff, der uns nahe ist und geht.

#2 Der Übersetzer

Lauener ist der beste Songübersetzer der Schweiz. Fast jede seiner Songadaptionen, von Elvis Costello über Lyle Lovett zu Prince oder Nick Lowe u.v.a., sind Meisterwerke, die zu neuen Originalen wurden. Ein Dieb also? Mitnichten! Eher einer, der sich clever bedient. Dabei bleibt er gefährlich nah am Original und schafft es trotzdem, die Geschichten so ‘einzuschweizern’, dass sie einen neuen Ursprung erhalten.

#3 Der Rockstar

Lauener ist nicht der geborene Rockstar. Doch er scheint als Rockstar geboren worden zu sein. Ausgestattet mit Bühnenangst und Selbstzweifel auf der einen – Sexappeal, Visionen, Ambitionen und Scharfsinn auf der anderen Seite. Sam Mumenthaler (Züri-West-Schlagzeuger 1984-86) über Lauener in den Anfangsjahren: «Wir waren hinten und haben Gas gegegen. Kuno stand vorne, sang und ‘het usgseh’».

#4 Der Abwesende

Kuno Lauener ist das Gegenteil eines Promis, der jeden Scheiss mitmacht. Für irgendwen und etwas Kohle eine Clown-Nummer abzuziehen, überlässt er anderen. Dies führte dazu, dass Lauener hin und wieder das Etikett des Abwesenden angehängt wurde. Vielleicht ist Züri West dadurch etwas weniger üppig dokumentiert als andere Bands. Weniger über Lauener und seine Songs gesprochen, wurde deswegen aber nicht.

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#5 Der Nicht-Sänger

Was ich an Popmusik so liebe: sie ist kein Sport. Es geht nicht um den schnellsten Gitarristen, den grössten Stimmumfang und den lautesten Paukenschlag. Es geht nicht darum die richtigen Töne – sondern den richtigen Ton zu treffen. Dies hat Lauener drauf. Er ist vielleicht kein guter Sänger im klassischen Sinne. Aber unbestritten der beste Züri-West-Sänger des Universums.

Und was kommt noch aus dem Hause Lauener?

Das weiss nur Kuno Lauener. Für eher unwahrscheinlich halte ich es, dass er mit Züri West weitere Alben veröffentlicht. Für wahrscheinlicher halte ich es, dass er Texte in anderer Form publiziert. Vielleicht ein Buch? In einem Portrait der SRF-Jugendsendung «Zebra» von 1996 sagt er: «Würde ich Bücher schreiben wären es Krimis. Aber ich traue mir das nicht zu».

Vielleicht ist nach über 40 Jahren Songtexte schreiben die Zeit reif für eine Geschichte, die nicht in einen Song passt. Obwohl man an dieser Stelle erwähnen muss, dass Lauener so manche Geschichte, die eigentlich nicht in einen Song passt, sauber verschnürt in eben einen solchen verpackt hat.