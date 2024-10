Knapp fünf Monate nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest in Malmö präsentiert Nemo einen neuen Song – und was für einen! «Eurostar» knüpft konsequent an dem an, was Nemo mit «The Code» begonnen und während der Festivalsaison fortgeführt hat. Die Nummer gehört in den Club, wo dazu hemmungslos getanzt und sich heulend in den Armen gelegen werden darf.

1 / 5 Legende: Von einer Metropole zur nächsten: Nemo (25) ist frisch von Berlin nach London gezogen. Universal Music/Ella Mettler 2 / 5 Legende: Berlin biete viel Raum und Zeit, um herauszufinden, wo man im Leben überhaupt hinwill. SRF/David Marbach 3 / 5 Legende: In London wüssten die Leute hingegen schon genauer, was sie wollen – die perfekte Ausgangslage für Nemo, um dort Musik zu machen und zu arbeiten. Universal Music/Ella Mettler 4 / 5 Legende: Am 11. Mai 2024 gewann Nemo den Eurovision Song Contest. Es ist der dritte Schweizer Sieg in der fast 70-jährigen Geschichte des Musik-Wettbewerbs. EBU(Corinne Cumming 5 / 5 Legende: Seither hat sich viel getan beim talentierten Musik- und Kunstact aus Biel. Im neuen Song «Eurostar» und auf den kommenden Releases nimmt uns Nemo mit auf diese sehr persönliche Reise. Universal Music/Ella Mettler

«The Code» war ein Befreiungsschlag von der Rolle, in die sich der 25-jährige ESC-Star von der Gesellschaft gezwängt sah. «Eurostar» ist die rauschende Party, die Nemo seit der Emanzipation schmeisst. «‹The Code› ist sehr retrospektiv», sagt Nemo zu SRF 3, «es war mir megawichtig, mit ‹Eurostar› etwas zu machen, das jetzt stattfindet, eine Dringlichkeit hat – und ein offenes Ende.» Das Stück zeige, wohin es Nemo musikalisch zieht.

Entdeckungsreise in die Nacht

Nämlich auf die Tanzfläche, denn dafür schreibt und produziert Nemo momentan. «Es wird immer Energie ausgelöst, wenn man Musik live oder im Club miteinander hört.» Es ist auch der Ort, an dem der:die Musiker:in aus Biel aktuell gerne und viel Zeit verbringt. Das macht Spass, klar, aber auch, weil Nemo dort Inspiration findet, auf Entdeckungsreise gehen und Recherche betreiben kann.

«Das Nachtleben ist extrem spannend», so Nemo, «es ist ein Melting-Pot, wo die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen, sich Musikwelten vermischen und neue Sounds entstehen.» Clubs seien Parallelwelten – Orte, an denen man sich neu erfinden und entdecken kann und auf Gleichgesinnte trifft. «Ich möchte herausfinden, was in mir steckt. Und dafür gibt’s keinen besseren Ort als das Nachtleben.»

Nemo und der ESC 2025

2025 erscheint Nemos Debütalbum, das steht fest. Was darauf genau zu hören sein wird, hingegen noch nicht. «Es ist gerade am Entstehen und wird ein Spiegel von dem, was ich jetzt erlebe», erklärt Nemo. «Ich bin ein menschlicher Schwamm, der alles aufsaugt, was um mich herum passiert. Das ist so ein spannender Moment meines Lebens.»

03:06 Video Das Musikvideo zu «The Code» von Nemo Aus Eurovision Song Contest vom 29.02.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 6 Sekunden.

Vorher tourt Nemo durch Schweizer Clubs, die meisten ausverkauft und eigentlich bereits zu klein für den Eurovision-Star. Nemo entgegnet: «Das stimmt so. Ich muss Geduld haben und nicht alles aufs Mal machen. In Sachen Performance habe ich noch viel zu lernen – und viel zu entdecken.» Damit Nemo in zwei, drei Jahren dann ready für grössere Hallen ist.

Im Frühling steht zudem eine über 20 Shows starke Europa-Tour an. Und im Mai steigt dann der ESC 2025 in Basel. Welche Rolle Nemo da spielen wird, sei noch nicht fix. «Basel halte ich für eine sehr gute Wahl», sagt Nemo über die Stadt im Dreiländereck mit Deutschland und Frankreich. «Es ist eine Stadt mit viel Kultur und Diversität. Ein sehr zugänglicher Ort und eine tolle Repräsentation für die Schweiz.»

14:30 Video Nemos Biel: Kiffen im Jugendzentrum, Elternhaus & Stadttheater Aus Eurovision Song Contest vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 14 Minuten 30 Sekunden.