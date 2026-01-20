Sie gehört zu den umtriebigsten Pop-Acts des Landes und trägt den Titel «SRF 3 Best Talent». Nun geht Veronica Fusaro für die Schweiz ins ESC-Rennen in Wien. Ihren Eurovision-Song enthüllt die 28-Jährige am 11. März.

Sie stammt aus Thun, macht Alternative-Pop mit ordentlich Gitarre und Soul und gehört längst zum Schweizer Musik-Inventar, obwohl sie erst 28 ist: Veronica Fusaro vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest 2026 in Wien.

Der Song, mit dem die in Bern lebende Künstlerin Mitte Mai in der österreichischen Hauptstadt antritt, wird am 11. März enthüllt.

Mehrfach ausgezeichnet

Veronica findet es «ultra-mega-giga-crazy», ihre Heimat beim grössten Musikwettbewerb überhaupt zu repräsentieren, wie sie gegenüber SRF sagt. «Es ist seit eh und je mein grösster Traum, meine Musik mit der ganzen Welt zu teilen. Das jetzt auf der ESC-Bühne ein Stück weit machen zu dürfen, bedeutet mir unfassbar viel.»

Best Talent = Best Leistung Box aufklappen Box zuklappen Legende: Nemo holte den ESC 2024 singend und balancierend in die Schweiz. Reuters/Leonard Foeger Wer den Nachwuchs-Boost-Titel «SRF 3 Best Talent» verliehen bekommt und später ins Eurovision-Rennen geht, hat gute Karten auf eine solide Platzierung. Marius Bear schaffte es 2022 auf Platz 17 im Finale, Zoë Më holte sich 2025 Rang 10 und Nemo gewann das Ding 2024 für die Schweiz – da war die Platzierung sogar etwas mehr als bloss solide.

Das Rüstzeug dafür hat sie sich in der vergangenen Dekade stetig erarbeitet. 2016 lieferte sie das Demo of the Year bei der Demotape Clinic des m4music Festival ab. Nur einen Monat später wurde die damals 19-Jährige zum «SRF 3 Best Talent» gekürt und etablierte sich auf der nationalen Bühne.

Reichlich Live-Erfahrung

Seither zog sie ihr Publikum mit leicht kratziger und zuverlässig jeden Ton treffender Stimme sowie High-Energy-Performances bei über 500 Shows im In- und Ausland in ihren Bann, darunter auch in Indien und Südkorea. An grossen Openairs fühlt sie sich wie zuhause, dazu gehören renommierte Spielstätten wie das Gurtenfestival, das Montreux Jazz Festival und das legendäre Glastonbury Festival in England.

Einen speziellen Platz in ihrem Herzen habe zudem ein Juliabend im Jahr 2019, als sie für Mark Knopfler von den Dire Straits in einem Amphitheater im französischen Nîmes eröffnen durfte: «Das war wunderschön.»

Mehr Echtheit für den ESC

Vergangenen Herbst veröffentlichte Veronica Fusaro ihren Zweitling «Looking for Connection», auf dem sie ihrem Wunsch nach Echtheit in der heutigen, hochdigitalisierten Zeit musikalischen Ausdruck verleiht.

Legende: Die Zeit ist reif: Veronica Fusaro präsentiert ihr Schaffen im Mai 2026 auf der grössten Musikbühne der Welt. SRF/Nils Sandmeier

Auf diese Authentizität setzt sie auch in Wien: «Ich bringe Liebe, Leidenschaft und Ehrgeiz für die Musik, fürs Songwriting und fürs Auftreten mit.» Sie liebe es, zu performen und habe eine Faszination für die Musik, schwärmt sie. «Das ist einfach eine so verdammt schöne Sache.»

Veronica tritt im zweiten ESC-Halbfinale am Donnerstag, 14. Mai, in der Stadthalle Wien an. Wenn alles so läuft, wie erhofft, dann performt sie ihren Eurovision-Song ein zweites Mal live im TV im Grand Final am Samstag, 16. Mai.