Jamila, Edb und Nina Valotti (von links) battlen um den Swiss Music Award in der Kategorie «SRF 3 Best Talent».

Die beiden Zürcherinnen Nina Valotti und Jamila sowie der Berner Edb sind im Rennen für den Newcomer-SMA. Am 3. Februar spielen sie am «SRF 3 Best Talent»-Showcase – Tickets dafür gibt's ausschliesslich zu gewinnen.

Am Dienstag, 3. Februar, geben die drei Nominierten für den Swiss Music Award in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» ein exklusives Showcase live bei SRF in Zürich. Türoffnung ist um 19:00 Uhr, los geht's um 20:00 Uhr. Bevor's alle weiteren Infos dazu gibt, kommen wir erst mal zum Wichtigsten:

Wie komme ich an Tickets für den Abend?

Eintritte fürs «SRF 3 Best Talent»-Showcase gibt's nirgends zu kaufen, sondern nur bei uns zu gewinnen – ab sofort und bis am 16. Januar. Einfach dieses Formular ausfüllen, abschicken und Daumen drücken:

Bei SRF 3 auf Instagram sowie im Radio gibt's ebenfalls Tickets zu gewinnen (on air sogar inklusive Studioführungen), also am besten durchgehend doomscrollen und -hören.

Okay, wer tritt denn auf?

Die drei «SRF 3 Best Talent»-Acts vom Jahrgang 2025, die wir für den Swiss Music Award in ebendieser Nachwuchs-Kategorie nominiert haben. Die da wären:

So klingen die Nominierten

Edb: Der Liedermacher aus Bern wird gerne als Erbe der grossen Mundart-Acts des Landes bezeichnet. Gäbe es jedesmal einen Fünfliber, wenn ihn jemand «junger Endo Anaconda» nennt, könnte sich der 23-Jährige mit dem Geld locker eine echte Anakonda kaufen.

Claim to fame: Bei seinem Waldbühne-Gig am frühen Donnerstagabend des Gurtenfestival 2025 gab es beim besten Willen kein Durchkommen mehr.

Nina Valotti: Weil sie (zurecht) feststellte, dass es hierzulande zu wenige weibliche Mundartstimmen gibt, beschloss die Zürcherin, die Schweizerdeutsche Poplandschaft mit ihrer eigenen zu bereichern. Für ihre Lieder packt die 30-Jährige grosse Themen in kleine Geschichten – alltagstaugliche Philosophie, quasi.

Claim to fame: Sie hat eine italienische Version des Dabu-Songs «Ciao Baby, Ciao» gemacht – und zusammen mit Dabu Fantastic live performt.

Jamila: Die Y2K-Ästhetik ist omnipräsent bei der Zürcherin. Sowohl in ihrer Bildsprache als auch in ihren catchy Popstücken, in denen die 28-Jährige die Irrungen, Wirrungen, Freuden und Leiden einer jungen Frau besingt, von der Liebe übers Coming of age bis zur Identitätsfindung.

Claim to fame: Als Teil von Spotifys Gleichstellungs-Kampagne für Frauen und nonbinäre Personen in der Musikwelt strahlte sie im Frühling in Überlebensgrösse am Times Square in New York City.

Ist das alles?

Natürlich nicht. Eröffnet wird der Abend von Linda Elys, die 2025 den Swiss Music Award fürs «SRF 3 Best Talent» des Jahres abstaubte. Mit auf der Setlist hat die 24-jährige Schwyzerin dann auch «House on Fire», den meistgespielten Schweizer Radiosong 2024.

Ah und eine Bar gibt's auch. Wer sich benimmt, darf sogar nach Nüssli und Chips fragen.

Was, wenn ich kein Ticket habe?

Dann gibst du dir das «SRF 3 Best Talent»-Showcase 2026 ab 20:00 Uhr ganz einfach im Video-Livestream in der SRF News App, auf srf.ch und auf Play SRF oder Audio-only auf Radio SRF 3.

Am Samstag, 14. Februar, wird es zudem im TV ausgestrahlt. Um 23:00 Uhr auf SRF 1, direkt nach «Happy Day» – hoffentlich siehst du dann noch aus deinen verheulten Augen raus.

Das ist «SRF 3 Best Talent» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Siegerin 2025: Linda Elys 2025 holte sich die Schwyzer Musikerin Linda Elys den Swiss Music Award in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» samt 10'000 Franken Fördergeld. Keystone/Ennio Leanza «SRF 3 Best Talent» zeichnet aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz aus. Jeden Monat steht ein Act im Fokus. Drei von ihnen werden Ende Jahr von der Jury ausgewählt und für einen Swiss Music Award und den Förderpreis von 10'000 Franken nominiert. Das Publikum wählt die Jahressiegerin oder den Jahressieger per Online-Voting.

Und wann steigen die Swiss Music Awards?

Am Donnerstag, 19. März, im Zürcher Hallenstadion. Dann erfahren du und wir, welches der drei nominierten «SRF 3 Best Talents» die meisten Stimmen bekommen hat und den begehrten Betonklotz triumphierend in die Höhe stemmen darf.

Stichwort «Stimmen»: Das Publikums-Voting für die Swiss Music Awards 2026 passiert im Februar auf der Website der SMA. Die restlichen Nominierten werden voraussichtlich Mitte Januar bekanntgegeben.