Naturschutz, Bildung und Erlebnis im gleichen Wald – wie geht das zusammen?

Indem es zwei Zonen gibt, sagt Isabelle Roth. Sie ist für den Bereich Naturwald und Naturschutzprojekte im Sihlwald zuständig ist.

In der Kernzone gelten strenge Regeln, so Roth. Besucherinnen und Besucher dürfen die Wege nicht verlassen. Nach naturwissenschaftlicher Definition gilt die Kernzone als Wildnis. Das gelte auch für die Übergangszone, nur haben die Menschen in diesem Bereich freien Zutritt und können den Wald authentisch erleben, sagt Isabelle Roth. «Früher wurde der Wald gemanagt, heute sind es die Besucher, die gemanagt werden.»

Mehr Infos gibt es hier: Naturerlebnispark Sihlwald