Fake News sind weit verbreitet und sehen immer echter aus. Helfen Sie mit, sie zu entlarven! Melden Sie aktuelle Beispiele, die SRF in der Themenwoche «Fakt oder Fake?» ab 26. Januar 2026 prüfen kann. Die Hosts Andrea Vetsch und Leon Morson präsentieren die Ergebnisse im Radio, TV und online.

Der Papst im modischen Daunenmantel oder Prominente, die in dubiosen Videos für fragwürdige Produkte werben – Fake News sind längst keine Seltenheit mehr. Besonders mit dem rasanten Fortschritt der Künstlichen Intelligenz (KI) wird es immer schwieriger, Fälschungen von echten Inhalten zu unterscheiden. Doch welche Auswirkungen hat diese Flut an Desinformation auf unsere Gesellschaft und unseren Alltag?

SRF rückt das hochaktuelle Thema Fake News vom 26. Januar bis 1. Februar 2026 in den Fokus. In der Themenwoche «Fakt oder Fake?» stehen Erfahrungen und Beispiele aus dem Publikum im Mittelpunkt.

Senden Sie uns schon jetzt Ihren Fake-News-Verdacht!

Haben Sie in letzter Zeit ein Video, ein Bild, eine Audioaufnahme oder einen Text entdeckt, bei dem Sie sich fragen, ob es sich um Fake handelt? Dann melden Sie das Beispiel bei SRF – vom 19. bis 30. Januar auf srf.ch/faktencheck oder per WhatsApp an +41 79 592 01 40.

Dann macht sich das SRF Netzwerk Faktencheck an die Arbeit

Während der Themenwoche nehmen erfahrene Expertinnen und Experten aus dem SRF Netzwerk Faktencheck ausgewählte Einsendungen aus dem Publikum genau unter die Lupe. Wie die Kolleginnen und Kollegen aus diversen Abteilungen vorgehen und welche Methoden sie einsetzen, um die Echtheit zu überprüfen? Das erfahren Sie natürlich auch im Rahmen der Themenwoche – oder hier im «Hallo SRF!»-Newsletter-Artikel «Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meist nicht wahr».

Die Prüfungsergebnisse gibt's auf srf.ch/faktencheck

Die Erkenntnisse der spannendsten Verdachtsfälle präsentieren die Hosts Andrea Vetsch («Tagesschau»-Moderatorin) und Leon Morson (Host bei SRF News Social) ab 26. Januar 2026 in verschiedenen Formaten in TV und Radio. Auch auf den digitalen Kanälen von SRF treten sie mit dem Publikum in Dialog.

Legende: Leon Morson und Andrea Vetsch Der Host von SRF News und die «Tagesschau»-Moderatorin führen durch die Themenwoche «Fakt oder Fake?». SRF / Gian Vaitl

Andrea Vetsch und Leon Morson über ihren Einsatz

Welche Rolle habt ihr als Hosts in der Themenwoche?

Andrea Vetsch: Wir sind quasi das Bindeglied zwischen Publikum und Netzwerk Faktencheck von SRF. In diversen Sendungen und auch online informieren wir, welche Anfragen zu Fake News wir aus dem Publikum erhalten haben – und was die Menschen in der Schweiz bei dem Thema am meisten verunsichert. Wir zeigen auf, wie Journalistinnen und Journalisten Fakten überprüfen und welche Kontrollmechanismen dabei zum Einsatz kommen.

Ihr seid nicht Teil des SRF Netzwerk Faktencheck – wie grenzt ihr euch im Angebot ab?

Leon Morson: Obwohl wir eng mit dem Netzwerk zusammenarbeiten, soll beim Publikum nicht der Eindruck entstehen, dass Andrea und ich in der Themenwoche alles alleine auf die Beine stellen. So ist es nämlich ganz und gar nicht. Wir agieren als Vermittler und Vermittlerin, das wird in unseren Auftritten auch deutlich. Wir versuchen, die Recherchen vom SRF Netzwerk Faktencheck so verständlich wie möglich zu präsentieren und das Wissen über Fake News zu erweitern.



Was bringst du als Host in «Fakt oder Fake?» ein?

Leon Morson: SRF ist es ein Anliegen, alle Altersgruppen zu erreichen, und da komme ich ins Spiel. Andrea ist eine TV-Persönlichkeit und hat den Draht zum eher älteren Publikum; ich als Social-Media-Guy kann die Jüngeren besser erreichen. Dazu kommt, dass ich schon seit mehr als vier Jahren für die Social-Kanäle von SRF News arbeite. Ich kenne mich also im Bereich Social Media gut aus – da, wo auch die meisten Fake News heutzutage verbreitet werden.

Welches Ziel hast du persönlich für diese Woche?

Andrea Vetsch: Fake News sind gefährlich, gerade in der Schweiz mit ihrer direkten Demokratie, wo wir angehalten sind, über Sachfragen zu entscheiden. Umso wichtiger sind verlässliche Informationen. Daher bin ich besonders gespannt auf die Anfragen aus dem Publikum. Wir nehmen quasi den Puls der Bevölkerung. Und ich wünsche mir, dass die Woche die Menschen motiviert, bei Medieninhalten künftig noch kritischer und genauer hinzusehen.