Eigentlich gilt in der Schweiz der Grundsatz «Privacy by Default». Das heisst, die Privatsphäre sollte per Grundeinstellungen geschützt sein.

Wenn die Nutzerin oder der Nutzer also nichts an den Einstellungen ändert, sollten alle Einstellungen so privat wie möglich eingestellt sein. In der Praxis wird dieser Grundsatz jedoch selten umgesetzt.