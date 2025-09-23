Ein Wechsel der Krankenkasse kann sich lohnen. Sparen lässt sich bei der Grundversicherung aber auch anders.

Darum geht es: 2026 werden die Krankenkassenprämien erneut steigen. Das zuständige Bundesamt für Gesundheit beziffert den durchschnittlichen Anstieg auf 4.4 Prozent. Das ist weniger als 2025, als die Prämien um durchschnittlich 6 Prozent gestiegen sind. Insbesondere Haushalte mit tiefem Einkommen dürfte aber auch der diesjährige Anstieg empfindlich treffen. Sparen lässt sich oft mit einem Wechsel der Krankenkasse. Ein Wechsel der Grundversicherung steht Ihnen offen, sofern Sie Ende Jahr keine offenen Rechnungen mehr bei ihrer alten Krankenkasse haben.

Wie finde ich eine günstige Krankenkasse? Machen Sie einen Prämienvergleich. Das können Sie beispielsweise beim offiziellen Vergleichsportal des Bundes oder beim Prämienrechner der Stiftung für Konsumentenschutz tun. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie im Internet nach Vergleichsportalen suchen: Es gibt leider auch unseriöse Angebote oder nur scheinbar unabhängige Portale, bei denen tatsächlich eine bestimmte Versicherung dahinter steckt. Ein Blick ins Impressum kann sich lohnen.

Was sollte ich vor einem Wechsel zusätzlich beachten? Bevor Sie sich definitiv für eine neue Kasse entscheiden, lohnt es sich, Kundenbewertungen dieser Kasse anzuschauen. Falls Sie eine Kostengutsprache für eine bestimmte Behandlung haben, sollten Sie die neue Kasse zudem fragen, ob diese für diese Behandlung ebenfalls aufkommen wird. Eine neue Kasse ist möglicherweise restriktiver – die Kassen haben hier einen gewissen Spielraum. Falls Sie Grund- und Zusatzversicherung bei der gleichen Kasse haben: Klären Sie ab, ob Sie durch einen Wechsel der Grundversicherung Rabatte in der Zusatzversicherung verlieren würden.

So sparen Sie, wenn Sie nicht wechseln wollen Box aufklappen Box zuklappen Wenn Sie bei Ihrer bisherigen Krankenkasse bleiben möchten, haben Sie ebenfalls verschiedene Möglichkeiten, bei der Prämie zu sparen. Entscheiden Sie sich für die höchste Franchise von 2500 Franken. Wichtig: Sie müssen in der Lage sein, diesen Betrag gegebenenfalls selbst zu bezahlen.

Wählen Sie ein alternatives Versicherungsmodell wie Telemedizin, HMO- oder Hausarztmodell. Damit nehmen Sie zwar Abstriche in Kauf (z.B. bei der Arztwahl), dafür bezahlen Sie tiefere Prämien.

Wenn Sie mehr als 8 Stunden pro Woche arbeiten, sind Sie durch Ihren Arbeitgeber unfallversichert. Die Unfallversicherung der Krankenkasse benötigen Sie dann nicht mehr.

Wenn Sie mehr als 60 Tage am Stück Militärdienst leisten, können Sie die Grundversicherung in dieser Zeit aussetzen. Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Wie kündige ich meine bisherige Krankenkasse? Das machen Sie am besten schriftlich per Einschreiben oder mindestens per A-Post Plus. Wichtig ist, dass die Kündigung rechtzeitig bei der alten Kasse eintrifft: Dieses Jahr ist dies der Freitag, 28. November. Der Poststempel ist in diesem Fall nicht massgebend. Senden Sie die Kündigung also am besten Mitte November ab.

Bis wann muss ich mich bei der neuen Kasse anmelden? Dazu haben Sie Zeit bis Ende Jahr. Beachten Sie: Der Wechsel wird erst dann wirksam, wenn die neue Kasse der bisherigen Kasse bestätigt hat, dass Sie ab dem neuen Jahr dort versichert sind.