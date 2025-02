Die Pflicht zur Angabe des Produktionslandes wurde per 1. Februar 2024 in der Schweiz eingeführt. Sie gilt für sämtliche Betriebe, die Backwaren anbieten – also Detailhandel und Bäckereien, aber auch Restaurants und Hotels. Die Betriebe hatten ein Jahr Zeit, die strengeren Regeln umzusetzen, seit Februar 2025 gelten sie nun zwingend. Angegeben werden muss ausdrücklich das Produktionsland. Ein Hinweis wie «Hergestellt in Bern» reicht nicht. Eine Ausnahme bilden Produkte, die gemäss der Swissness-Gesetzgebung deklariert sind. Bei allen anderen Produkten ist das Produktionsland anzugeben, wobei es durchaus Interpretationsspielraum gibt (siehe Text).

Laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) muss die Information über das Produktionsland bei offen verkauften Backwaren «gut sichtbar, lesbar und verständlich sein, zum Beispiel auf einem Schild am Verkaufsregal oder bei Restaurants auf der Menükarte oder einem gut sichtbaren Schild beim Eingang». Hintergrund der neuen Regel ist unter anderem der zunehmende Import von Backwaren.

Die Sache mit dem Berliner

Nicht konsequent sind die neuen Bestimmungen bei Produkten, die erst in der Schweiz gefüllt oder belegt werden. Dazu gehören beispielsweise Sandwichbrote oder auch Donuts und Berliner. Wenn also Teiglinge für Berliner aus Deutschland importiert und dann in der Schweiz mit Konfitüre gefüllt werden, darf als Produktionsland «Schweiz» angegeben sein. Das Gesetz erlaubt das bei Produkten, die hierzulande «genügend bearbeitet oder verarbeitet» werden. Laut dem BLV ist dies dann der Fall, wenn ein Produkt durch diese Bearbeitung «seine charakteristischen Eigenschaften oder eine neue Sachbezeichnung erhält».